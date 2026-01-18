AFC chỉ ra khác biệt giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tạo nên màn so tài hội tụ đầy đủ yếu tố tương phản rõ nét giữa tấn công và phòng ngự.

U23 Trung Quốc sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải.

U23 Trung Quốc bước vào bán kết với hành trang là hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất giải. Sau 4 trận đấu, đội bóng Đông Á chưa thủng lưới bàn nào dựa trên lối chơi phòng ngự kỷ luật, số đông và đặc biệt là phong độ xuất sắc của thủ môn Li Hao.

Tuy nhiên, AFC nhấn mạnh U23 Việt Nam sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất dành cho hệ thống phòng ngự ấy. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sở hữu hàng công giàu tính sáng tạo, biết cách thay đổi nhịp độ và đa dạng phương án tiếp cận khung thành đối phương. Không chỉ nguy hiểm trong các tình huống bóng sống, U23 Việt Nam còn cho thấy sự hiệu quả đáng kể ở những pha cố định, với nhiều lần tạo ra bước ngoặt tại giải đấu.

Chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết, trong một trận đấu kéo dài tới hiệp phụ, được AFC xem là lời khẳng định mạnh mẽ cho bản lĩnh và sức công phá đáng nể của U23 Việt Nam.

Hàng công sắc bén của U23 Việt Nam sẽ đối đầu hàng thủ kỷ luật của U23 Trung Quốc.

Theo nhận định từ AFC, đây sẽ là màn so tài giữa hai triết lý thi đấu khác biệt. Một bên ưu tiên an toàn, kiểm soát không gian và hạn chế sai sót, bên còn lại chủ động tạo thế trận, khai thác tốc độ, kỹ thuật và khả năng phối hợp linh hoạt.

Trong bối cảnh đó, sự hiệu quả trong từng khoảnh khắc cùng bản lĩnh xử lý tình huống sẽ đóng vai trò then chốt, quyết định đội bóng nào đủ sức đi tiếp trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục.

Ở cấp độ U23, Việt Nam và Trung Quốc chạm trán nhau tổng cộng 8 lần, tính cả các trận giao hữu. Thành tích đối đầu khá cân bằng, khi mỗi đội có 3 chiến thắng và 2 trận kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, ở những lần so tài chính thức, ưu thế nghiêng về phía Trung Quốc. Hai đội gặp nhau hai trận thuộc vòng loại Olympic 2000, và U23 Việt Nam lần lượt thua 0-4 và 0-3.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

