Trò tâm lý của thủ môn U23 Trung Quốc

  • Chủ nhật, 18/1/2026 16:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thủ thành Li Hao trở thành tâm điểm chú ý khi góp công lớn giúp U23 Trung Quốc giành vé vào bán kết VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Uzbekistan trên chấm luân lưu.

Thủ môn Li Hao cực kỳ tự tin ở loạt sút luân lưu.

Trận tứ kết tối 17/1 khép lại với tỷ số hòa sau 120 phút, buộc hai đội phân định thắng thua bằng loạt sút may rủi. Ở đó, Li Hao sắm vai người hùng khi cản phá thành công quả penalty quyết định giúp Trung Quốc thắng 4-2 và lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết U23 châu Á. Đáng chú ý, đây là trận thứ 4 liên tiếp Li Hao giữ sạch lưới, một thành tích chưa từng có với đội bóng trẻ Trung Quốc tại sân chơi này.

Trong suốt trận đấu, thủ môn cao 1,87 m phải hoạt động hết công suất trước sức ép liên tục từ Uzbekistan. Anh thực hiện tổng cộng 9 pha cứu thua, trong đó có những tình huống bay người hết cỡ để từ chối các cú sút xa nguy hiểm của Asilbek Jumaev và Sardorbek Bakhromov. Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại đến ở loạt luân lưu.

Theo tiết lộ của Li Hao, anh chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản này. "Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Tôi có ghi chú về hướng sút của các cầu thủ đối phương", thủ môn Trung Quốc chia sẻ.

Đáng chú ý, trước khi Dilshod Abdullaev thực hiện cú đá quyết định, Li Hao còn chủ động nói với đối thủ rằng mình biết anh ta sẽ sút về hướng nào. "Tôi nói với cậu ấy rằng tôi biết cậu sẽ sút ra sao, nhưng cậu ấy không tin", Li Hao kể lại. Cuối cùng, anh đoán đúng hướng và đổ người chính xác.

"Chúng tôi đều rất mệt khi bước vào loạt luân lưu. Thậm chí tôi không còn đủ sức để sút bóng, nhưng may mắn là vẫn còn đủ khả năng cản phá", Li Hao nói thêm. Với anh, chiến thắng này là cột mốc đáng nhớ, nhưng phía trước vẫn là thử thách lớn mang tên U23 Việt Nam ở bán kết.

"Chúng tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này, sau đó phải nhanh chóng tập trung chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo", thủ môn số một của U23 Trung Quốc khẳng định.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Đội tuyển U23 Trung Quốc được khen khi viết nên những trang sử mới tại giải U23 Asian Cup 2026 diễn ra tại Saudi Arabia.

Trước U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc không chỉ chọn cách chơi phù hợp, mà còn phải đối diện sức ép vô hình từ chính kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà.

Trong hành trình giàu cảm xúc của U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, thủ môn sinh năm 2004 trở thành điểm tựa lớn nhất, thậm chí là linh hồn của đội bóng.

