Arteta vượt mặt Mourinho, Wenger

Rạng sáng 23/2, chiến thắng trước Tottenham Hotspur ở vòng 27 giúp Mikel Arteta đạt tỷ lệ thắng derby London cao nhất lịch sử Premier League.

Arteta trở thành ông vua của các trận derby London. Ảnh: Reuters.

Mikel Arteta tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở các trận derby London. HLV người Tây Ban Nha đang có tỷ lệ thắng 60,8% trong các trận derby tại Premier League, cao nhất trong số những nhà cầm quân từng dẫn dắt ít nhất 20 trận derby.

Sau 69 trận derby London, Arteta giành 42 chiến thắng. Thành tích này ngang bằng với Jose Mourinho, người có 42 trận thắng sau 70 lần cầm quân. Trong lịch sử Premier League, chỉ Arsene Wenger có nhiều chiến thắng derby hơn, với 106 lần sau 194 trận. Tuy nhiên nếu xét theo tỷ lệ thắng, Arteta hiện vượt cả hai người tiền nhiệm.

Arsenal cũng vừa tạo nên một cột mốc đáng nhớ trước Tottenham. Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, họ thắng 5 trận liên tiếp trước đại kình địch cùng thành phố. Chuỗi trận đó có các tỷ số: 3-2, 1-0, 2-1, 2-1 và 4-1. Điều này cho thấy cán cân ở Bắc London đang nghiêng rõ rệt về phía Arsenal.

Trong trận derby rạng sáng 23/2, Arsenal áp đảo ngay từ đầu. Họ tung ra 12 cú sút chỉ trong hiệp một, con số cao nhất của đội bóng trong 45 phút đầu một trận derby Bắc London kể từ khi Opta bắt đầu thống kê vào năm 2003. Đội bóng của Arteta nhập cuộc với tốc độ cao, kiểm soát bóng tốt và liên tục gây sức ép.

Sự ổn định ở những trận cầu lớn đang là điểm mạnh của Arsenal mùa này. Arteta không chỉ xây dựng được lối chơi rõ ràng mà còn giúp đội bóng có tâm lý vững vàng khi đối đầu các đối thủ cùng thành phố.

Chuỗi chiến thắng trước Tottenham và những cột mốc cá nhân của Arteta cho thấy Arsenal đang ở giai đoạn trưởng thành. Cuộc đua Premier League vẫn còn dài, nhưng riêng tại Bắc London, vị thế số một lúc này thuộc về họ.

Highlights Tottenham 1-4 Arsenal Rạng sáng 23/2, Arsenal vượt qua Tottenham với tỷ số 4-1 thuộc vòng 27 Premier League.