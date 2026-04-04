Cú đá khiến Salah bị chê hết thời

Tiền đạo người Ai Cập trải qua trận đấu đáng quên khi Liverpool thua đậm và anh trở thành tâm điểm chỉ trích.

Salah không thể ghi bàn trên chấm 11m trước Man City.

Liverpool nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Manchester City ở tứ kết FA Cup tối 4/4, trong trận đấu mà Mohamed Salah để lại nỗi thất vọng lớn.

Được trao cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 64 từ chấm phạt đền, chân sút người Ai Cập không thể tận dụng. Cú dứt điểm của anh bị thủ môn James Trafford đoán đúng hướng và cản phá.

Đó chỉ là một phần trong màn trình diễn kém hiệu quả của Salah. Trước đó, anh bỏ lỡ tới 4 cơ hội trước khung thành Man City, trong đó có một tình huống rõ ràng trong hiệp một.

Việc không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn khiến Liverpool hoàn toàn bế tắc và sụp đổ trước đối thủ.

Ngay sau trận, làn sóng chỉ trích hướng về Salah bùng nổ trên mạng xã hội X. Tài khoản Daily Journal viết: "Hãy để anh ta rời CLB ngay lập tức". Trong khi đó, Captain Abenkwan nhận xét ngắn gọn: "Đúng là một cầu thủ đã hết thời".

Nhiều ý kiến tập trung vào tình huống đá hỏng penalty. CĐV tên Bill đặt câu hỏi: "Tại sao anh ta vẫn còn được đá phạt đền cho Liverpool?".

Đa số CĐV đều bày tỏ sự thất vọng với phong độ của Salah, tài khoản Hopeainomugisha bày tỏ sự tiếc nuối: "Anh chàng này thực sự sa sút quá nhanh".

Hôm 25/3, Mohamed Salah xác nhận rời Liverpool sau mùa 2025/26, khép lại 9 năm huy hoàng và để lại khoảng trống lớn tại Anfield.

Mùa giải hiện tại chứng kiến sự sa sút nhất định về phong độ khi Salah mới ghi 10 bàn, thấp hơn nhiều so với con số 34 ở mùa trước. Bên cạnh đó, những căng thẳng với HLV Arne Slot hồi cuối năm càng khiến tương lai của anh trở thành chủ đề được quan tâm.

