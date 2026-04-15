Quyết định khiến Slot bị chỉ trích thậm tệ

Hai quyết định nhân sự của HLV Arne Slot trở thành tâm điểm tranh cãi khi Liverpool bị PSG loại với tổng tỷ số 0-4 tại tứ kết Champions League.

Liverpool bị PSG loại 2 lần liên tiếp ở Champions League.

Rạng sáng 15/4, Liverpool bước vào trận tứ kết lượt về tại Anfield với bất lợi thua 0-2 ở lượt đi, nhưng màn trình diễn của họ không cho thấy khả năng lật ngược tình thế.

Trong hiệp một, đội chủ nhà gần như không tạo ra áp lực đáng kể, trong khi PSG mới là bên sở hữu những cơ hội rõ ràng hơn.

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Arne Slot có những điều chỉnh nhưng không mang lại hiệu quả. Ông rút Joe Gomez, cầu thủ vừa được tung vào đầu hiệp hai thay Jeremie Frimpong, để đưa Rio Ngumoha vào sân.

Quyết định này vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt khi một bộ phận người hâm mộ cho rằng Ngumoha đáng lẽ phải được trao cơ hội sớm hơn thay vì Cody Gakpo trong lần thay người trước đó.

Trên mạng xã hội, làn sóng phản ứng nhắm vào Slot gia tăng. Nhiều ý kiến không hài lòng với việc Mac Allister vẫn được giữ lại trên sân, trong khi Gakpo được tung vào nhưng không tạo ra khác biệt.

Một CĐV Liverpool tên Tom có bình luận đáng chú ý: "Đã phải xem Mac Allister là đủ tệ rồi, giờ còn phải xem cả Mac Allister lẫn Gakpo nữa". Một số CĐV thậm chí cho rằng những lựa chọn này đã khiến Liverpool mất hoàn toàn cơ hội cạnh tranh trong trận đấu.

Trong hiệp hai, PSG khẳng định sự vượt trội bằng cú đúp của Ousmane Dembele, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 tại Anfield và 4-0 sau hai lượt trận. Đại diện nước Pháp không cần đến loạt luân lưu như mùa trước, khi họ thể hiện sự áp đảo rõ rệt.

Liverpool vì thế bị PSG loại khỏi Champions League hai mùa liên tiếp. Sau thất bại này, thầy trò Slot buộc phải dồn toàn lực cho Premier League, với mục tiêu tối thiểu là một vị trí trong top 5 để tiếp tục giành vé dự Champions League mùa tới.

