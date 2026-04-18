FIFA xác nhận điều chưa từng có ở World Cup

  • Thứ bảy, 18/4/2026 16:15 (GMT+7)
FIFA xác nhận trận chung kết World Cup 2026 sẽ xuất hiện chương trình biểu diễn giữa hiệp với sự tham gia tuyển chọn từ Coldplay.

Chủ tịch Infantino xác nhận sẽ có sự thay đổi ở trận chung kết World Cup 2026.

FIFA đang chuẩn bị tạo ra bước ngoặt chưa từng có cho World Cup. Chủ tịch Gianni Infantino xác nhận trận chung kết World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên có chương trình biểu diễn giữa hiệp, mô hình vốn gắn liền với Super Bowl tại Mỹ.

Trong sự kiện Semafor World Economy diễn ra tại Washington, Infantino chia sẻ chương trình biểu diễn không chỉ có mặt một nghệ sĩ, nhằm phản ánh quy mô và sự đa dạng của giải đấu.

Theo kế hoạch, buổi trình diễn sẽ diễn ra trong giờ nghỉ của trận chung kết tổ chức tại sân MetLife ở New Jersey. FIFA phối hợp cùng tổ chức Global Citizen để xây dựng sự kiện, đồng thời mời Coldplay tham gia với vai trò tuyển chọn nghệ sĩ.

Infantino gọi đây là “khoảnh khắc lịch sử” của World Cup và là chương trình xứng tầm với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Ông cho biết trưởng nhóm Chris Martin cùng Phil Harvey sẽ hỗ trợ FIFA hoàn thiện danh sách biểu diễn.

Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là lần đầu tiên chung kết World Cup phá vỡ cấu trúc truyền thống vốn tồn tại hàng chục năm. Trước đó, giờ nghỉ giữa hiệp ở các trận đấu lớn thường chỉ kéo dài ngắn gọn để hai đội trở lại sân, không có chương trình ca nhạc quy mô lớn.

Quyết định của FIFA cho thấy World Cup 2026 sẽ mang đậm dấu ấn Bắc Mỹ, nơi thể thao luôn gắn với yếu tố giải trí. Việc giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico càng khiến ý tưởng này có thêm cơ sở thương mại lẫn truyền thông.

Bên cạnh show giữa hiệp, FIFA còn lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động bên lề tại Quảng trường Thời Đại trong cuối tuần diễn ra trận chung kết.

World Cup 2026 vốn đã là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và lịch thi đấu mở rộng. Giờ đây, FIFA tiếp tục muốn biến trận chung kết thành siêu sự kiện toàn cầu, không chỉ của bóng đá mà còn của ngành giải trí.

Sự thay đổi này chắc chắn tạo tranh luận, nhưng cũng cho thấy World Cup đang bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

Đào Trần

World Cup FIFA Gianni Infantino Global Citizen MetLife World Cup 2026 Coldplay

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Messi gây choáng với món quà khủng cho ba con trai

Chính quyền thành phố Castelldefels phê duyệt kế hoạch đô thị hóa các khu đất tại Bellamar, nơi Lionel Messi sẽ xây ba căn nhà đứng tên các con là Thiago, Mateo và Ciro.

