Các ngôi sao Brazil thất thế tại Champions League

Chỉ còn 3 tuyển thủ Brazil góp mặt ở bán kết Champions League, một con số hiếm thấy ngay trước thềm World Cup 2026.

Vinicius bị loại từ tứ kết.

Trước giai đoạn quyết định mùa giải ở đấu trường Champions League, đội tuyển Brazil đang đối diện thực tế đầy bất ngờ. Lực lượng góp mặt tại bán kết Champions League trở nên mỏng hơn bao giờ hết.

Sau khi vòng tứ kết khép lại hôm 16/4, chỉ còn ba cái tên có khả năng nằm trong danh sách triệu tập của HLV Carlo Ancelotti hiện diện ở bán kết. Cụ thể, bộ đôi Gabriel Magalhaes và Gabriel Martinelli của Arsenal cùng trung vệ Marquinhos của Paris Saint-Germain là những tuyển thủ Brazil hiếm hoi còn trụ lại ở sân chơi lớn nhất châu Âu.

Trong khi đó, hàng loạt trụ cột đã dừng bước. Alisson Becker (Liverpool), Raphinha (Barcelona), Eder Militao và Vinicius Junior (Real Madrid) đều bị loại, những cái tên này gần như chắc suất trong đội hình dự World Cup 2026.

Thực tế, vẫn còn một số cầu thủ Brazil khác thi đấu tại Champions League, nhưng họ không nằm trong nhóm ưu tiên của Ancelotti. Những cái tên như Renato Marin, Lucas Beraldo (PSG) hay Gabriel Jesus (Arsenal) khó cạnh tranh trong đội hình Brazil lúc này.

Đáng chú ý, hai đội còn lại vào bán kết là Atletico Madrid và Bayern Munich không có cầu thủ thuộc diện triệu tập của Brazil trong đội hình chính.

Sự "vắng bóng" này là ngoại lệ hiếm hoi. Trong 20 nhà vô địch Champions League gần nhất, luôn có ít nhất một cầu thủ Brazil trong đội hình. Lần gần nhất điều này không xảy ra là mùa 2004/05 với Liverpool.

Trong vài năm trở lại đây, Brazil cũng ghi dấu ấn đặc biệt. Mùa 2021/22, Marcelo (Real Madrid) trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên nâng cúp Champions League với tư cách đội trưởng. Mùa trước, Marquinhos lặp lại thành tích đó cùng PSG.

Tuy nhiên, sự hiện diện ngày càng ít tuyển thủ Brazil ở các trận đấu quan trọng tại châu Âu đang đặt ra câu hỏi lớn cho nền bóng đá nước này. Bởi những trận đấu đỉnh cao luôn là nơi định danh và khẳng định đẳng cấp của cầu thủ trước thềm các giải đấu lớn như World Cup 2026.

