Hợp đồng lịch sử đưa Enrique vào top 3 HLV lương cao nhất thế giới

  • Thứ hai, 13/4/2026 07:01 (GMT+7)
HLV Luis Enrique tiến rất gần tới việc gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain trong một thỏa thuận được mô tả là lịch sử, cả về tầm vóc lẫn giá trị tài chính.

HLV Enrique sẽ nhận mức đãi ngộ khổng lồ với bản hợp đồng mới.

Theo RMC Sport, đôi bên đàm phán trong nhiều tháng và hiện ở giai đoạn hoàn tất. Hợp đồng dự kiến kéo dài đến năm 2030, kèm gói đãi ngộ cực lớn, đưa Enrique lọt vào top 3 HLV hưởng lương cao nhất thế giới. PSG tham vọng giữ chân kiến trúc sư trưởng cho dự án dài hạn với thỏa thuận lịch sử chưa từng có ở Ligue 1.

Dù chi tiết lương thưởng chưa được công bố, PSG sẵn sàng chi đậm để đảm bảo sự ổn định lâu dài. Không chỉ lương cơ bản, thỏa thuận còn bao gồm các khoản thưởng thành tích, quyền kiểm soát chuyên môn và ngân sách chuyển nhượng. Đó là những yếu tố then chốt giúp Enrique toàn quyền xây dựng đội bóng theo triết lý của mình.

Đáng chú ý, các cuộc đàm phán không chỉ xoay quanh tiền bạc. Enrique yêu cầu đảm bảo tương lai cho toàn bộ ban huấn luyện, đặc biệt là Giám đốc Thể thao Luis Campos. Ngoài ra, vấn đề đời sống cá nhân cũng được đưa vào bàn bạc, gồm kế hoạch chuyển nơi ở của gia đình từ Saint-Germain-en-Laye về khu vực trung tâm Paris nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Tuy vậy, yếu tố tài chính không phải trở ngại. PSG được cho là sẽ đáp ứng mọi yêu cầu để hoàn tất thỏa thuận, coi đây là khoản đầu tư chiến lược nhằm duy trì vị thế thống trị trong nước và tiếp tục chinh phục châu Âu.

Kể từ khi tiếp quản, Enrique tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ cho PSG với lối chơi tấn công hiện đại và bản sắc rõ ràng. Thành quả nổi bật là chức vô địch Champions League 2025, danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB, qua đó nâng tầm vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới.

Chiến thắng thuyết phục của PSG Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.

Minh Nghi

