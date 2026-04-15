Cơn ác mộng ập đến với sao tuyển Pháp

Tiền đạo Hugo Ekitike đứng trước nguy cơ đứt gân Achilles sau khi rời sân bằng cáng trong thất bại của Liverpool trước PSG tại tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 15/4.

Ekitike đau đớn trên sân.

Ekitike gặp chấn thương ngay trong hiệp một trận tứ kết lượt về tại Anfield, nơi Liverpool thua 0-2 và bị loại với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận.

Đáng chú ý, tiền đạo người Pháp ngã xuống mà không có va chạm, khiến tình huống trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Anh lập tức ôm vùng gót chân và được đội ngũ y tế chăm sóc trước khi rời sân bằng cáng.

HLV Arne Slot không đưa ra chẩn đoán cụ thể sau trận. Tuy nhiên, ông thừa nhận tình hình không tích cực và cho biết Ekitike đã rời sân sớm, chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ chấn thương.

Theo phân tích từ chuyên gia chấn thương FPL Physio, dấu hiệu ban đầu cho thấy Ekitike có thể bị đứt gân Achilles. Tình huống xảy ra khi cầu thủ này dồn lực lên chân phải để tăng tốc, một cơ chế chấn thương điển hình với loại tổn thương này.

Việc anh lập tức ôm vùng gót chân, cùng phản ứng của đội ngũ y tế tập trung vào phần cẳng chân dưới, càng củng cố nhận định này.

Kịch bản ít nghiêm trọng hơn có thể là rách một phần gân Achilles hoặc chấn thương ở cổ chân hay cẳng chân. Tuy nhiên, nếu là đứt hoàn toàn, thời gian hồi phục thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng, thậm chí lâu hơn.

Chấn thương đến vào thời điểm nhạy cảm, khi World Cup 2026 chỉ còn chưa đầy hai tháng. Điều đó khiến cơ hội góp mặt cùng tuyển Pháp của Ekitike trở nên mong manh.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Liverpool bị PSG loại khỏi Champions League. Thầy trò HLV Arne Slot còn một mục tiêu duy nhất là giành vị trí trong Top 5 Premier League để tiếp tục trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa sau.

Chiến thắng thuyết phục của PSG Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.

