Greenwood bị chỉ trích dữ dội

Tiền đạo người Anh trở thành tâm điểm tranh cãi tại Pháp sau chuỗi phong độ sa sút và thái độ thi đấu gây thất vọng.

Mason Greenwood đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi gia nhập Marseille. Từng là đầu tàu trên hàng công với 25 bàn thắng và 10 kiến tạo sau 43 trận, cầu thủ người Anh giờ trở thành tâm điểm chỉ trích sau chuỗi kết quả thất vọng của đội bóng.

Thất bại 0-3 trước FC Nantes được xem là bước ngoặt. Marseille gần như hết cơ hội dự Champions League, còn Greenwood bị “mổ xẻ” từng hành động trên sân. Thái độ thi đấu thiếu nhiệt huyết của anh là điều khiến giới chuyên môn tại Pháp phản ứng mạnh nhất.

Cựu danh thủ Christophe Dugarry công kích gay gắt: “Marseille đã mạo hiểm ký hợp đồng và chào đón cậu ta, vậy mà cậu ta lại thể hiện thái độ như vậy? Thật là nỗi ô nhục. Hãy để cậu ta rời đi”.

Nhà báo Quentil Mengual cũng không giấu được sự bức xúc: “Thái độ của Greenwood khiến tôi ghê tởm. Cậu ấy thiếu tôn trọng CLB đến mức nếu rời đi ngay ngày mai, tôi cũng chẳng quan tâm. Mọi thứ ở Marseille cần phải thay đổi”.

Cựu tuyển thủ Ludovic Obraniak nhấn mạnh yếu tố kỷ luật: “Không cần phải là thủ lĩnh, nhưng Greenwood phải tôn trọng màu áo mình đang khoác. CLB trả lương cho cậu ấy đến ngày cuối cùng, nên Greenwood cũng phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình”.

Ở chiều ngược lại, vẫn có những tiếng nói bảo vệ Greenwood. Jerome Rothen cho rằng dư luận đang quá khắt khe: “Tôi khó chỉ trích cậu ấy, vì nếu không có Greenwood, Marseille có thể chỉ đứng thứ 15. Những gì cậu ấy làm được từ đầu mùa là rất rõ ràng”.

Áp lực từ bên ngoài chỉ là một phần vấn đề. Các nguồn tin tại Pháp cho biết Greenwood đang rơi vào tình trạng bị cô lập trong phòng thay đồ và đã đề đạt nguyện vọng rời CLB trong mùa hè. Một số đội bóng tại Saudi Arabia đã tiếp cận tiền đạo 24 tuổi.

Nguyên nhân sâu xa được cho là xuất phát từ những biến động trên băng ghế huấn luyện. Sau khi HLV Roberto De Zerbi rời đội hồi tháng 2, Marseille mất đi điểm tựa quan trọng. Nhiều cầu thủ, trong đó có Greenwood, không còn giữ được sự ổn định như trước.

Nhà báo Pierre Ménès nhận định: “Có nhiều cầu thủ không thể chịu nổi cách điều hành hiện tại. Họ đến vì De Zerbi và không hiểu những thay đổi sau đó. Điều này dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ nội bộ”.

Trong khi đó, Manchester United vẫn nắm giữ 40% giá trị chuyển nhượng của Greenwood. Điều này khiến tương lai của anh càng trở nên phức tạp, khi bất kỳ thương vụ nào cũng phải cân nhắc lợi ích từ nhiều phía.

Đáng chú ý, De Zerbi vẫn bảo vệ học trò cũ. Ông khẳng định Greenwood là cầu thủ quan trọng và sẵn sàng tái hợp nếu có cơ hội: “Khi tất cả quay lưng với cậu ấy, cậu ấy vẫn cống hiến hết mình. Nếu có điều kiện, cậu ấy sẽ là người đầu tiên tôi gọi”.

Từ người hùng đến tâm điểm tranh cãi, Greenwood đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Nếu không sớm giải quyết những vấn đề nội bộ và lấy lại sự tập trung, hành trình của anh tại Marseille nhiều khả năng sẽ khép lại theo cách đầy tiếc nuối.