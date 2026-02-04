MU còn lợi hại hơn Arsenal ở các tình huống cố định

Tính đến vòng 24 Premier League mùa 2025/26, Manchester United hiện là đội bóng có hiệu suất ghi bàn tốt nhất tại giải từ các tình huống cố định.

Bruno Fernandes là chuyên gia trong các tình huống cố định của MU.

Thống kê từ The Athletic chỉ ra MU ghi tới 16 bàn thắng từ các tình huống cố định (không tính phạt đền) tại Premier League 2025/26, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại giải đấu. Tính trung bình, cứ 100 tình huống cố định (phạt góc, đá phạt trực tiếp và ném biên), MU lại ghi được 8 bàn, cao nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Arsenal, đội được đánh giá cực giỏi trong các tình huống phạt góc, chỉ ghi được trung bình 7,3 bàn từ 100 tình huống cố định mùa này.

Thống kê này nhấn mạnh vị thế dẫn đầu của "Quỷ đỏ" trong việc tận dụng các pha bóng chết như phạt góc, đá phạt trực tiếp và các tình huống tương tự để ghi bàn.

Trước Fulham cuối tuần qua, MU ghi bàn khi Casemiro dứt điểm thành bàn sau quả đá phạt trực tiếp của Bruno Fernandes.

Khả năng tận dụng các pha dàn xếp cố định của MU được đánh giá cao nhờ sở hữu dàn cầu thủ như Fernandes (chuyên gia sút phạt), Casemiro hay Maguire (hai cầu thủ rất giỏi dứt điểm từ bóng chết).

Đây cũng là thành tích tốt nhất của "Quỷ đỏ" ở hạng mục này kể từ mùa 2017/18 (15 bàn). Khá ngạc nhiên khi MU thường bị chỉ trích vì khả năng chống phạt góc hay đá phạt kém, nhưng ở khâu tấn công, họ lại rất mạnh trong các pha dàn xếp cố định.

