Lee Nguyễn hiện tại

Ở tuổi 39, Lee Nguyễn tiếp tục chương mới lặng lẽ nhưng bền bỉ trong sự nghiệp bóng đá của mình.

Lee Nguyễn từng chơi cho CLB TP.HCM ở mùa 2021, thời điểm V.League bị hủy vì Covid-19.

Sau khi tuyên bố giải nghệ vào tháng 2/2022, cựu tuyển thủ Mỹ gốc Việt lựa chọn gắn bó với bóng đá nữ. Anh đang đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV tại CLB Seattle Reign FC, một trong những đội bóng giàu truyền thống của giải NWSL (VĐQG nữ Mỹ).

Lee Nguyễn ký hợp đồng với Seattle Reign tròn 1 năm trước. Hiện anh cùng toàn đội bước vào giai đoạn chuẩn bị hướng tới mục tiêu cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở mùa giải 2026. Mùa trước, Seattle Reign dừng bước ở vòng tứ kết.

Trên trang cá nhân, Lee Nguyễn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường xen lẫn công việc huấn luyện. Anh mang đến cho Seattle Reign kinh nghiệm 4 mùa giải làm việc tại NWSL, từng là trợ lý HLV của Angel City FC (2024), Kansas City Current (2023) và đặc biệt 2 năm gắn bó với Washington Spirit (202-2022), nơi anh góp phần giúp đội bóng này lên ngôi vô địch NWSL Championship 2021.

Lee Nguyễn sở hữu bằng huấn luyện USSF B, được đánh giá cao ở khả năng phát triển cầu thủ nhờ nền tảng thi đấu đỉnh cao kéo dài suốt 17 năm. Trước khi treo giày, anh chơi hơn 250 trận tại MLS, khoác áo nhiều CLB như New England Revolution, LAFC, Inter Miami.

Đỉnh cao sự nghiệp của Lee Nguyễn là danh hiệu Supporters’ Shield cùng LAFC năm 2019. Ngoài MLS, Lee Nguyễn còn có trải nghiệm thi đấu tại Hà Lan, Đan Mạch và Việt Nam, đồng thời khoác áo tuyển Mỹ 9 lần.