Xạ thủ Việt Nam giành HCV bắn súng châu Á 2026

Trưa 9/2, xạ thủ trẻ Nguyễn Thùy Trang xuất sắc giành HCV nội dung 25 m súng ngắn nữ tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 diễn ra ở Ấn Độ.

Nguyễn Thùy Trang (giữa) có ngày thi đấu xuất sắc.

Thùy Trang mang về tấm HCV đầu tiên của tuyển bắn súng Việt Nam tại giải đấu năm nay, đồng thời là chiến thắng gây chấn động trước Manu Bhaker, đương kim HCĐ Olympic và ngôi sao hàng đầu của bắn súng thế giới.

Ở chung kết, Thùy Trang là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt. Cô cạnh tranh với 7 xạ thủ đến từ những nền bắn súng mạnh như Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan và Kazakhstan. Đáng chú ý, Manu Bhaker được xem là ứng viên số một cho chức vô địch, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà và sở hữu thành tích đồ sộ.

Loạt bắn diễn ra căng thẳng và nghẹt thở. Thùy Trang cho thấy sự ổn định đáng nể, cùng bản lĩnh và tâm lý vững vàng. Sau 10 loạt bắn, xạ thủ Việt Nam hòa điểm 35-35 với Bhaker, buộc phải bước vào loạt shoot-off phân định ngôi cao nhất. Ở lượt đầu, hai bên tiếp tục bất phân thắng bại với tỷ số 2-2. Đến lượt bắn quyết định, Thùy Trang giữ được sự tập trung và giành chiến thắng 3-2 để chính thức bước lên bục cao nhất.

Chiến thắng được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của giải. Việc một xạ thủ trẻ Việt Nam đánh bại ngôi sao Olympic ngay trên sân nhà đối thủ không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, mà còn khẳng định bước tiến rõ rệt của bắn súng Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Đây cũng là HCV cá nhân đầu tiên của Thùy Trang tại các giải châu Á, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp xạ thủ sinh năm 2003. Trước đó, cô giành 2 HCV, 2 HCB tại SEA Games 33. Với tấm HCV châu Á đầu năm 2026, Thùy Trang mở ra kỳ vọng mới cho bắn súng Việt Nam trong hành trình tìm kiếm thế hệ kế cận giàu bản lĩnh và đẳng cấp.