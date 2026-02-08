Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Endrick trả giá vì phút nóng nảy

  • Chủ nhật, 8/2/2026 07:59 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Nantes rạng sáng 8/2 chặn đứng đà thăng hoa của Endrick, khép lại buổi tối nhiều tiếc nuối của tiền đạo trẻ người Brazil tại Lyon.

“Hiệu ứng Endrick” tại Lyon từng bùng nổ mạnh mẽ, nhưng trước Nantes, nó dừng lại theo cách ít ai ngờ tới. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút 61 không chỉ khiến Endrick rời sân sớm, mà còn khép lại một buổi tối nhiều cảm xúc trái chiều của tiền đạo trẻ người Brazil.

Trước trận đấu này, Endrick, cầu thủ được Lyon mượn từ Real Madrid, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Năm bàn thắng và một kiến tạo trong năm trận đầu tiên đủ để tạo nên cảm giác rằng Lyon đang sở hữu một mũi khoan không thể cản phá.

  • Endrick chững lại sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên.

    Trước Nantes ở trận đấu thuộc vòng 21 Ligue 1, kịch bản ấy suýt nữa tiếp diễn. Phần lớn các đợt lên bóng của Lyon vẫn xoay quanh Endrick, người liên tục bị đối phương theo kèm quyết liệt.

    Ngay từ những phút đầu, sự căng thẳng hiện hữu. Endrick sớm phải hứng chịu những pha vào bóng rắn, rồi đáp trả bằng một tình huống phạm lỗi chiến thuật. Anh chơi với cường độ cao, đôi lúc vượt quá ranh giới cần thiết.

    Phút 27, khi Lyon đã dẫn trước, Endrick có cơ hội rõ ràng ở cự ly gần nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương. Một chi tiết nhỏ, nhưng phần nào cho thấy sự bực dọc đang tích tụ.

    Bước ngoặt đến ở hiệp hai. Trong nỗ lực vượt qua hậu vệ Nantes, Endrick bị thổi phạt và ban đầu phải nhận thẻ vàng thứ hai. VAR sau đó can thiệp, phơi bày pha đá nguội khi bóng đã rời xa. Quyết định chuyển sang thẻ đỏ trực tiếp là không thể tranh cãi. Một khoảnh khắc thiếu kiểm soát làm lu mờ tất cả những gì Endrick tạo dựng trước đó.

    Điều đáng nói là Lyon vẫn thắng. Đội bóng của HLV Paulo Fonseca bảo vệ thành công tỷ số 1-0 dù chơi thiếu người, nối dài chuỗi 12 trận thắng liên tiếp tại Ligue 1. Chiến thắng ấy cho thấy Lyon không chỉ phụ thuộc vào Endrick, mà còn có bản lĩnh tập thể và sự chắc chắn phía sau.

    Với Endrick, đây là cú vấp đầu tiên tại châu Âu. Nó không phủ nhận tài năng, cũng không xóa nhòa khởi đầu ấn tượng. Nhưng chiếc thẻ đỏ là lời cảnh báo rõ ràng: đẳng cấp không chỉ nằm ở bàn thắng, mà còn ở khả năng kiểm soát bản thân. Trưởng thành, với Endrick, có lẽ bắt đầu từ chính khoảnh khắc này.

    Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

    Hà Trang

      Bi mat cua Endrick hinh anh

      Bí mật của Endrick

      05:00 7/2/2026 05:00 7/2/2026

      0

      Sự bùng nổ của Endrick tại Lyon không đến từ phép màu nào, mà là kết quả của kỷ luật cá nhân, một ê-kíp vận hành chặt chẽ và lựa chọn đúng thời điểm để rời Real Madrid.

      Cu hich Endrick giup Lyon doi van hinh anh

      Cú hích Endrick giúp Lyon đổi vận

      18:00 5/2/2026 18:00 5/2/2026

      0

      Có những bản hợp đồng không chỉ để vá đội hình. Chúng đến đúng thời điểm, chạm đúng nỗi khát khao và vô tình trở thành biểu tượng. Với Lyon, Endrick đang là một trường hợp như thế.

      Endrick da dung khi nghe loi Ancelotti hinh anh

      Endrick đã đúng khi nghe lời Ancelotti

      05:00 6/2/2026 05:00 6/2/2026

      0

      Sang Lyon theo lời khuyên của Ancelotti, Endrick đang chứng minh rằng thời gian thi đấu thực chất mới là chìa khóa mở cánh cửa World Cup.

