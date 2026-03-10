Huyền thoại Argentina bị sa thải

HLV Hernan Crespo vừa nói lời chia tay Sao Paulo dù đội bóng này vẫn đang có khởi đầu tích cực ở mùa giải mới.

Crespo chia tay Sao Paulo.

Theo truyền thông Brazil, ban lãnh đạo Sao Paulo quyết định sa thải huyền thoại Crespo vào ngày 9/3. Một trong những nguyên nhân chính được cho là việc nhà cầm quân 50 tuổi thiếu sự gắn kết với các cầu thủ trong phòng thay đồ.

Nhà báo Andre Hernan tiết lộ rằng mối quan hệ giữa Crespo và một số thành viên trong đội hình trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây.

Ngoài Crespo, toàn bộ ban huấn luyện của ông cũng rời đội bóng, bao gồm các trợ lý Juan Branda và Victor Lopez, hai HLV thể lực Federico Martinetti và Leandro Paz, cùng HLV thủ môn Gustavo Nepote.

Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra khi mùa giải Serie A Brazil mới chỉ diễn ra 4 vòng đấu. Sau giai đoạn đầu mùa, Sao Paulo đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với thành tích khá ấn tượng: 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB dường như muốn tạo ra sự thay đổi sớm để hướng đến mục tiêu dài hạn.

Crespo không được lòng các cầu thủ Sao Paulo.

Đây là lần thứ hai HLV Crespo dẫn dắt Sao Paulo. Ông từng đảm nhiệm cương vị HLV trưởng của đội bóng vào năm 2021 nhưng chỉ gắn bó khoảng 8 tháng trước khi rời đi.

Sau đó, Crespo chuyển sang làm việc tại Trung Đông, dẫn dắt các đội bóng ở Qatar và Saudi Arabia trong giai đoạn 2022–2024.

Trong hai nhiệm kỳ làm việc tại Sao Paulo, Crespo dẫn dắt đội bóng tổng cộng 99 trận, giành 45 chiến thắng, 26 trận hòa và để thua 26 trận.

Trước khi trở thành HLV, Crespo từng là một tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Argentina. Ông có quãng thời gian thi đấu tại nhiều CLB lớn ở châu Âu như Chelsea, Inter Milan và AC Milan.

Messi lốp bóng ghi bàn đẳng cấp Lionel Messi ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước D.C. United tại vòng 3 MLS sáng 8/3.