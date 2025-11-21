Tối hậu thư cho Vinicius

Dù hợp đồng hiện tại còn hiệu lực tới năm 2027, Chủ tịch Florentino Perez muốn mọi thứ được giải quyết dứt điểm trước tháng 6 nhằm tránh rơi vào thế bị động.

Real vẫn muốn giữ chân Vinicius.

Theo nhà báo Ivan Martin, Real Madrid đặt mục tiêu gia hạn với Vinicius tới năm 2030, nhưng nếu các cuộc thương lượng không có tiến triển, phương án bán đứt sẽ được kích hoạt. Eduardo Inda thậm chí khẳng định trên El Chiringuito rằng thông điệp “gia hạn hoặc bị thanh lý” được truyền đạt trực tiếp tới tiền đạo người Brazil.

Vấn đề nằm ở chỗ mức yêu cầu lương bổng và điều khoản tài chính của Vinícius được cho là vượt quá trần lương mà Real Madrid sẵn sàng đáp ứng. Ban lãnh đạo cảm thấy thời gian qua, Vinicius được ưu ái hơn so với các cầu thủ khác, và họ không muốn tiếp tục phá vỡ cấu trúc tài chính để giữ anh ở lại bằng mọi giá. Florentino Perez tuyên bố rõ ràng: không có tiền thưởng gia hạn, không tăng lương vượt mức quy định.

Trong bối cảnh đó, vai trò của HLV Xabi Alonso cũng có ảnh hưởng nhất định. Nếu Vinicius cảm thấy tự tin với dự án bóng đá mới và tin tưởng vào tương lai của đội bóng, khả năng ký mới sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu anh cảm thấy vị trí của mình không còn chắc chắn, việc ra đi có thể được cân nhắc.

Hai kịch bản hiện ra trước mắt CĐV Real, hoặc Vinicius ký hợp đồng mới tới 2030, hoặc Real Madrid sẽ mở cửa cho các đề nghị chuyển nhượng vào mùa hè. Chủ tịch Perez đã ra quyết định, và giờ đây tương lai của ngôi sao Brazil phụ thuộc vào lựa chọn của chính anh.