Vinicius không còn là số 1 ở Real Madrid

Từ một biểu tượng của thứ bóng đá bùng nổ dưới thời Carlo Ancelotti, Vinicius Junior giờ đứng trước ngã rẽ lớn nhất sự nghiệp tại Real Madrid.

Vinicius Junior giờ đứng trước ngã rẽ lớn nhất sự nghiệp tại Real Madrid.

Câu chuyện không chỉ nằm ở việc ngồi dự bị bốn lần từ đầu mùa hay việc bị thay ra ở El Clasico. Nó phản ánh một thực tế sâu xa hơn: Vini đang lạc trong chính hành lang vốn từng là của riêng anh, bên trái Bernabeu, nơi anh trở thành ngòi nổ nguy hiểm nhất thế giới.

Nhìn vào bề mặt, Xabi Alonso có lý do để xoay tua. Vini vừa cày 180 phút trong loạt giao hữu của Brazil, thể trạng cần điều chỉnh. Nhưng những gì diễn ra trên sân và sau hậu trường cho thấy vấn đề lớn hơn thế. Vini không còn cảm được sự tin tưởng tuyệt đối từ băng ghế huấn luyện, điều anh từng có với Ancelotti.

Mối quan hệ “chỉ mang tính công việc” với Xabi là chi tiết đắt giá nhất, bởi không một cầu thủ tấn công nào phát huy tối đa khả năng khi thiếu sự kết nối với HLV. Và Vini, người sống bằng cảm xúc, lại càng dễ tổn thương khi cảm giác ấy biến mất.

Ngược lại, Xabi Alonso đang cố xây dựng một Real Madrid thực dụng hơn, kỷ luật hơn. Phong cách ấy đòi hỏi sự tuân thủ chiến thuật triệt để, và chính điều đó khiến Vinicius, mẫu cầu thủ thiên về ngẫu hứng, trở thành mắt xích khó dung hòa nhất. Xabi cần sự kiểm soát, còn Vini đại diện cho sự bùng nổ. Khi kết quả không tốt, người hy sinh thường là kẻ nằm ngoài khuôn mẫu.

Điều đáng nói: lựa chọn “thay thế” của Xabi - Rodrygo - lại không mang đến bất kỳ tín hiệu tích cực nào. 29 trận tịt ngòi là con số tự nói lên tất cả. Dùng Rodrygo cho vị trí cánh trái của Vini không chỉ vô hiệu hóa sức mạnh tấn công của Real mà còn vô tình tạo áp lực ngược lên chính Vinicius, người phải chấp nhận rời vai trò vốn giúp anh phát huy tốt nhất.

Vinicius không còn là quân bài bất khả xâm phạm của Real Madrid.

Trong bối cảnh đó, cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng trở thành điểm nóng. Hợp đồng của Vini chỉ còn lại chưa đến hai năm, và Real Madrid hiểu rất rõ hiểm họa khi một ngôi sao bước vào năm cuối hợp đồng. Điều này không mới, chính họ từng tận dụng hoàn cảnh tương tự để chiêu mộ Courtois, rồi Hazard.

Giờ Vini có thể trở thành nạn nhân của “quy luật” ấy. Dù không có đề nghị cụ thể nào từ châu Âu và sức hút từ Saudi Arabia đã giảm, sự bất an trong nội bộ Real có thể kích hoạt những biến động mà không ai lường trước.

Thực tế, Xabi Alonso được trao quyền lực lớn cho công cuộc tái thiết Real Madrid. Điều đó đồng nghĩa vị trí của Vini không còn bất khả xâm phạm như thời Ancelotti. Đây không phải vấn đề chuyên môn đơn thuần, mà là sự chuyển giao quyền lực trong phòng thay đồ. Real Madrid đang bước sang thời kỳ mới, và Vini phải cạnh tranh lại từ đầu.

Sắp tới, tại Athens, có thể là điểm ngoặt. Hoặc Vinicius trở lại mạnh mẽ và buộc Xabi phải điều chỉnh kế hoạch; hoặc mối quan hệ này tiếp tục rạn nứt, kéo theo hệ lụy cho cả dự án dài hạn của Real.

Trong mê cung mang tên Vinicius, người phải tìm lối ra không chỉ có anh, mà cả Xabi Alonso và Real Madrid cũng đang bị cuốn vào hành trình ấy.