Kaka đến Việt Nam

Huyền thoại bóng đá Brazil - Kaka, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2007, đã có mặt tại Việt Nam vào chiều 7/11.

Kaka sẽ tham gia nhiều sự kiện tại Việt Nam.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), nhiều người hâm mộ xuất hiện để chào đón huyền thoại bóng đá của Brazil. Kaka dự kiến tham dự các sự kiện thể thao điện tử, giao lưu bóng đá diễn ra tại TP.HCM từ ngày 7 đến 9/11.

Điểm nhấn của chuyến thăm là trận Legends Match diễn ra vào ngày 8/11, nơi Kaka sẽ cùng các cựu danh thủ Việt Nam như Lê Công Vinh, Nguyễn Hồng Sơn, Văn Quyến, Lê Tấn Tài thi đấu trên sân khấu.

Kaka, người từng chinh phục thế giới với AC Milan và Real Madrid, được kỳ vọng mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ Việt Nam.

Hiện tại, ở tuổi 43, Kaka hoàn toàn rời xa sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp và cũng không lấn sân quá nhiều vào bóng đá trong vai trò HLV hay đầu tư các CLB.

Kaka tập trung vào các hoạt động khác như làm nhà sản xuất phim, với dự án nổi bật như "Desafio do Fred". Anh cũng thường xuyên tham gia các sự kiện giao lưu, làm đại sứ cho các tổ chức từ thiện và xuất hiện tại các giải đấu bóng đá hoặc sự kiện thể thao điện tử.

Kaka cũng đầu tư vào các dự án kinh doanh và truyền thông, đồng thời dành thời gian cho gia đình, anh đã kết hôn với Carol Dias từ năm 2019 và có ba người con từ cuộc hôn nhân trước. Dù không còn thi đấu, Kaka vẫn là biểu tượng của sự khiêm tốn và tài năng trong làng bóng đá thế giới.