Liverpool lại vung tiền mua tiền đạo

Liverpool đang tích cực theo đuổi tiền đạo Antoine Semenyo từ Bournemouth và sẵn sàng biến anh thành bản hợp đồng bom tấn trong tháng 1/2026.

Semenyo - với phong độ chói sáng từ đầu mùa - đang đứng trước cơ hội lớn để bước lên sân khấu lớn hơn.

Theo Football London, "The Kop" chính thức gửi đề nghị ban đầu trị giá khoảng 65 triệu bảng Anh cho ngôi sao người Ghana. Semenyo là một trong những cầu thủ ấn tượng nhất Premier League từ đầu mùa giải 2025/26 với phong độ bùng nổ. Tính đến nay, anh ghi 6 bàn thắng và kiến tạo 3 lần chỉ sau 10 trận Premier League, góp phần giúp Bournemouth leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, chỉ cách đội đầu bảng Arsenal 7 điểm.

Hiệu suất ấn tượng này không chỉ thu hút sự chú ý từ Liverpool mà còn từ các ông lớn khác như Chelsea, Tottenham và Manchester United, những đội từng bị từ chối với các lời đề nghị lên đến 50 triệu bảng vào mùa hè trước.

Điểm thú vị trong thương vụ này nằm ở điều khoản đặc biệt trong hợp đồng của Semenyo. Bournemouth sẽ chỉ đồng ý giải phóng hợp đồng cầu thủ nếu điều khoản "đặc biệt dành cho các câu lạc bộ Anh" được đáp ứng.

Mặc dù chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ, các nguồn tin cho biết đây có thể là một điều khoản giải phóng kích hoạt vào mùa hè 2026, với mức phí khoảng 80 triệu bảng, thấp hơn đáng kể so với mức định giá của Bournemouth là hơn 100 triệu bảng.

Tuy nhiên, Liverpool lại muốn mua cầu thủ sớm hơn, ngay trong tháng 1. Lợi thế cho họ là Giám đốc Thể thao Richard Hughes của CLB chính là người đã đưa Semenyo từ Bristol City về Bournemouth với giá chỉ 10,5 triệu bảng cách đây hai năm.

Bản thân Semenyo cũng mong muốn chuyển đến Anfield, nơi anh có thể thay thế dần vai trò của Mohamed Salah, người đang trải qua giai đoạn sa sút. Với Liverpool, sau khi trải qua chuỗi trận bất ổn liên tiếp, việc chiêu mộ Semenyo có thể là "liều thuốc" cần thiết để họ củng cố hàng công và duy trì cuộc đua vô địch.