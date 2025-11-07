Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyển Indonesia bị FIFA trừng phạt

  • Thứ sáu, 7/11/2025 17:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bị FIFA phạt, đồng thời hai cầu thủ Thom Haye và Shayne Pattynama nhận án treo giò lên tới 4 trận.

Thom Haye bị treo giò 4 trận.

Theo Bola, PSSI bị FIFA phạt 50.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 61.000 USD) do sự cố CĐV ném chai nước trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 giữa đội tuyển Indonesia và Iraq. Ngoài ra, hai cầu thủ Thom Haye và Shayne Pattynama mỗi người bị phạt 6.000 USD và nhận án treo giò 4 trận vì hành vi phản đối quá mức trọng tài sau trận đấu.

Truyền thông Indonesia nhận định dù số tiền phạt không lớn, án treo giò tới 4 trận cho Thom Haye lẫn Shayne Pattynama là quá nặng. Cả Thom Haye lẫn Shayne Pattynama sẽ vắng mặt ở các đợt tập trung đội tuyển vào tháng 3 và tháng 6 năm sau, chỉ dự kiến trở lại thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Championship) vào tháng 7.

Trận thua 0-1 của Indonesia trước Iraq tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á hôm 12/10 xảy ra tranh cãi liên quan đến vấn đề trọng tài. Trọng tài người Trung Quốc, Mã Ninh, rút ra tới ba thẻ đỏ dành cho đại diện Đông Nam Á.

Tình huống đầu tiên diễn ra sau khi hậu vệ Shayne Pattynama có lời qua tiếng lại với HLV Iraq, Graham Arnold. Ngay lập tức, trọng tài Mã Ninh rút thẻ đỏ dành cho cầu thủ này.

Quyết định vấp phải sự phản ứng dữ dội của Sumardji - quản lý đội tuyển Indonesia. Trong lúc tranh cãi, ông Sumardji có hành động đẩy nhẹ trọng tài và lập tức cũng phải nhận thẻ đỏ.

Chưa dừng lại, tiền vệ Thom Haye là thành viên thứ ba của Indonesia bị phạt thẻ đỏ trực tiếp, khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng. Nhiều cầu thủ Indonesia như Jay Idzes, Kevin Diks và chính Haye liên tục phản ứng vì cho rằng ông Mã Ninh điều hành thiếu công tâm.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng phẫu thuật thành công

Theo những hình ảnh được nàng WAGs Dianka Zakhidova chia sẻ, thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa trải qua ca phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước.

3 giờ trước

Tường Linh

Indonesia FIFA FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Kaka den Viet Nam hinh anh

Kaka đến Việt Nam

32 phút trước 18:06 7/11/2025

0

Huyền thoại bóng đá Brazil - Kaka, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2007, đã có mặt tại Việt Nam vào chiều 7/11.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý