Tuyển Indonesia bị FIFA trừng phạt

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bị FIFA phạt, đồng thời hai cầu thủ Thom Haye và Shayne Pattynama nhận án treo giò lên tới 4 trận.

Thom Haye bị treo giò 4 trận.

Theo Bola, PSSI bị FIFA phạt 50.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 61.000 USD ) do sự cố CĐV ném chai nước trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 giữa đội tuyển Indonesia và Iraq. Ngoài ra, hai cầu thủ Thom Haye và Shayne Pattynama mỗi người bị phạt 6.000 USD và nhận án treo giò 4 trận vì hành vi phản đối quá mức trọng tài sau trận đấu.

Truyền thông Indonesia nhận định dù số tiền phạt không lớn, án treo giò tới 4 trận cho Thom Haye lẫn Shayne Pattynama là quá nặng. Cả Thom Haye lẫn Shayne Pattynama sẽ vắng mặt ở các đợt tập trung đội tuyển vào tháng 3 và tháng 6 năm sau, chỉ dự kiến trở lại thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Championship) vào tháng 7.

Trận thua 0-1 của Indonesia trước Iraq tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á hôm 12/10 xảy ra tranh cãi liên quan đến vấn đề trọng tài. Trọng tài người Trung Quốc, Mã Ninh, rút ra tới ba thẻ đỏ dành cho đại diện Đông Nam Á.

Tình huống đầu tiên diễn ra sau khi hậu vệ Shayne Pattynama có lời qua tiếng lại với HLV Iraq, Graham Arnold. Ngay lập tức, trọng tài Mã Ninh rút thẻ đỏ dành cho cầu thủ này.

Quyết định vấp phải sự phản ứng dữ dội của Sumardji - quản lý đội tuyển Indonesia. Trong lúc tranh cãi, ông Sumardji có hành động đẩy nhẹ trọng tài và lập tức cũng phải nhận thẻ đỏ.

Chưa dừng lại, tiền vệ Thom Haye là thành viên thứ ba của Indonesia bị phạt thẻ đỏ trực tiếp, khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng. Nhiều cầu thủ Indonesia như Jay Idzes, Kevin Diks và chính Haye liên tục phản ứng vì cho rằng ông Mã Ninh điều hành thiếu công tâm.