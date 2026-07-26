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Thể thao

Chông gai của Vozinha sau World Cup 2026

  • Chủ nhật, 26/7/2026 05:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau màn trình diễn gây tiếng vang tại World Cup 2026, Vozinha đối mặt với thử thách đầu tiên khi phải cạnh tranh quyết liệt để giành suất bắt chính tại Colo Colo.

Vozinha bắt đầu hành trình mới tại giải vô địch quốc gia Chile. Ảnh: Reuters.

Vozinha rời World Cup 2026 với hình ảnh của một trong những thủ môn gây ấn tượng nhất giải đấu. Tuy nhiên, ngày trở lại bóng đá cấp CLB của người gác đền Cape Verde hứa hẹn không dễ dàng.

Vozinha chính thức gia nhập Colo Colo, câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất tại Chile. Tuy nhiên, HLV Fernando Ortiz khẳng định Vozinha sẽ không nghiễm nhiên chiếm suất bắt chính ở đội bóng mới.

Nhà cầm quân người Argentina xem thủ môn 40 tuổi như một thành viên mới trong đội hình, phải cạnh tranh bình đẳng với những cái tên hiện có.

“Tôi biết rõ cậu ấy chỉ là một cầu thủ mới, người sẽ phải chiến đấu cho vị trí của mình, giống như tất cả người còn lại”, Ortiz chia sẻ sau chiến thắng 3-1 của Colo Colo trước Deportes Limache hôm 25/7.

Phát biểu khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò của Vozinha trong kế hoạch của đội bóng Chile. Không rõ thương vụ chiêu mộ thủ thành từng gây chú ý tại World Cup 2026 có xuất phát từ đề xuất của ban huấn luyện hay từ quyết định của ban lãnh đạo.

Dù vậy, Ortiz vẫn đánh giá cao bản hợp đồng mới. Ông thừa nhận sự xuất hiện của một cầu thủ từng dự World Cup là tín hiệu tích cực với Colo Colo, đồng thời nhấn mạnh cuộc cạnh tranh trong khung gỗ sẽ giúp đội bóng có thêm lựa chọn.

Trước khi đến Chile, Vozinha là một trong những nhân vật nổi bật nhất của Cape Verde tại World Cup 2026. Thủ môn kỳ cựu này gây ấn tượng với hàng loạt pha cứu thua, trong đó có nhiều tình huống ngăn chặn thành công Lionel Messi.

Vozinha ký hợp đồng với Colo Colo đến hết năm 2027. Tuy nhiên, để trở thành lựa chọn số một, anh sẽ phải vượt qua cuộc cạnh tranh với Gabriel Mauria và các thủ môn khác trong đội hình.

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Đào Trần

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