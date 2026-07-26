Mourinho đẩy Endrick vào thế khó

Dù tỏa sáng tại Lyon, Endrick vẫn đối mặt tương lai bất định khi huấn luyện viên Jose Mourinho không thể đảm bảo vị trí chính thức cho anh tại Real Madrid ở mùa giải mới.

Real Madrid có thể cân nhắc tiếp tục cho mượn Endrick.

Real Madrid cân nhắc nghiêm túc việc tiếp tục để tiền đạo trẻ Endrick ra đi theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Theo ESPN, quyết định được đưa ra trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Yan Diomande, buộc câu lạc bộ phải thanh lọc lực lượng để đảm bảo sự cân bằng trong đội hình.

Hiện tại, nhà cầm quân 63 tuổi được cho là không thể cam kết một vai trò quan trọng cho Endrick ở mùa giải mới. Đây là một động thái gây chú ý bởi chân sút người Brazil vừa trải qua nửa mùa giải 2025/2026 thi đấu đầy ấn tượng trong màu áo Lyon dưới dạng cho mượn.

Trước tình cảnh này, đội ngũ đại diện của tuyển thủ Brazil bắt đầu xúc tiến việc tìm kiếm bến đỗ mới nhằm giúp anh ra sân thường xuyên hơn. Tuy nhiên, bản thân tiền đạo sinh năm 2006 vẫn giữ vững quyết tâm ở lại để cạnh tranh vị trí.

Endrick dự kiến sẽ hội quân cùng toàn đội vào tuần tới sau kỳ nghỉ World Cup 2026 để bắt đầu quá trình tập luyện tiền mùa giải, nhằm nỗ lực thay đổi quan điểm của ban huấn luyện "Los Blancos".

Tương lai của Endrick không phải là trường hợp duy nhất bị đặt dấu hỏi tại sân Bernabeu. Những cái tên như Gonzalo Garcia và Franco Mastantuono cũng đối mặt với tình cảnh bất ổn tương tự.

Việc ưu tiên các bản hợp đồng mới và sự khắt khe trong lựa chọn nhân sự của Mourinho đẩy nhiều cầu thủ trẻ của Real Madrid đứng trước nguy cơ phải rời Bernabeu.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.