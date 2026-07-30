Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hiện trạng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam gặp Singapore

  • Thứ năm, 30/7/2026 19:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong đợt cải tạo, toàn bộ lớp cỏ cũ trên sân Mỹ Đình được xử lý thay mới, nền sân được xử lý lại ở độ sâu từ 40-50 cm nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình ảnh 1

Để chuẩn bị cho lần đón đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu, sân Mỹ Đình đã được cải tạo toàn bộ mặt sân, từ cốt nền đến mặt cỏ kể từ năm 2003 với chi phí lên đến khoảng 10 tỷ đồng.
Mặt cỏ sân Mỹ Đình ảnh 2

Trong đợt cải tạo, toàn bộ lớp cỏ cũ được thay thế bằng cỏ mới, nền sân được xử lý lại ở độ sâu từ 40 tới 50 cm nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
Mặt cỏ sân Mỹ Đình ảnh 3

Giống cỏ Zeon Zoysia nhập khẩu được lựa chọn để thay thế lớp cỏ cũ. Đây là loại cỏ đang được sử dụng tại Old Trafford, sân nhà của CLB Manchester United, đồng thời xuất hiện ở nhiều sân vận động và sân golf chuyên nghiệp trên thế giới.
Mặt cỏ sân Mỹ Đình ảnh 4

Giống cỏ mới có nhiều ưu điểm hơn so với giống cỏ từng được sử dụng tại sân Mỹ Đình. Loại cỏ này cần ít công chăm sóc, sinh trưởng đồng đều và có khả năng bám rễ nhanh. Sau khi trồng từ 10 đến 30 ngày, cỏ có thể phát triển ổn định, bám sâu xuống nền đất và đáp ứng yêu cầu phục vụ thi đấu.
Mặt cỏ sân Mỹ Đình ảnh 5

Hệ thống tưới tự động cũng được nâng cấp, góp phần duy trì chất lượng mặt cỏ theo tiêu chuẩn thi đấu trong thời gian dài.
Mặt cỏ sân Mỹ Đình ảnh 6

Phần lớn khu vực ghế ngồi đã được vệ sinh, mang đến diện mạo khang trang hơn trước.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình ảnh 7

Tuy nhiên, nhiều ghế ngồi vẫn còn dán tem đánh số vị trí của những sự kiện giải trí trước đó.
Mặt cỏ sân Mỹ Đình ảnh 8

Đây là lần đầu tiên sau gần hai năm, đội tuyển bóng đá Việt Nam mới được trở lại thi đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Mặt cỏ sân Mỹ Đình ảnh 9

Diện mạo sân vận động Mỹ Đình trong chiều 30/7, trước ngày diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Singapore lượt thứ 2 bảng A, ASEAN Cup 2026.
Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình sau hai năm

Đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả cầu thủ đều đạt thể trạng tốt và sẵn sàng cho mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước Singpore.

2 giờ trước

HLV Kim: Trận đấu với tuyển Singapore sẽ rất khốc liệt

Chia sẻ sáng 30/7 tại cuộc họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam phải giành chiến thắng trước tuyển Singapore dù đây là trận đấu khó khăn.

9 giờ trước

Tuyển Việt Nam cùng bảng Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026

Kết quả bốc thăm chia bảng và phân hạng FIFA ASEAN Cup 2026 vừa được công bố, tuyển Việt Nam cùng bảng các đối thủ Thái Lan, Pakistan và Philippines.

33:2000 hôm qua

Tinh thần bóng đá Việt Nam

Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.

Việt Linh

Mặt cỏ sân Mỹ Đình AFF Cup Việt Linh Zeon Zoysia Sân Mỹ Đình CLB Manchester United Mặt cỏ ASEAN Cup 2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý