Hiện trạng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam gặp Singapore

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Để chuẩn bị cho lần đón đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu, sân Mỹ Đình đã được cải tạo toàn bộ mặt sân, từ cốt nền đến mặt cỏ kể từ năm 2003 với chi phí lên đến khoảng 10 tỷ đồng.
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Trong đợt cải tạo, toàn bộ lớp cỏ cũ được thay thế bằng cỏ mới, nền sân được xử lý lại ở độ sâu từ 40 tới 50 cm nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
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Giống cỏ Zeon Zoysia nhập khẩu được lựa chọn để thay thế lớp cỏ cũ. Đây là loại cỏ đang được sử dụng tại Old Trafford, sân nhà của CLB Manchester United, đồng thời xuất hiện ở nhiều sân vận động và sân golf chuyên nghiệp trên thế giới.
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Giống cỏ mới có nhiều ưu điểm hơn so với giống cỏ từng được sử dụng tại sân Mỹ Đình. Loại cỏ này cần ít công chăm sóc, sinh trưởng đồng đều và có khả năng bám rễ nhanh. Sau khi trồng từ 10 đến 30 ngày, cỏ có thể phát triển ổn định, bám sâu xuống nền đất và đáp ứng yêu cầu phục vụ thi đấu.
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Hệ thống tưới tự động cũng được nâng cấp, góp phần duy trì chất lượng mặt cỏ theo tiêu chuẩn thi đấu trong thời gian dài.
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Phần lớn khu vực ghế ngồi đã được vệ sinh, mang đến diện mạo khang trang hơn trước.
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Tuy nhiên, nhiều ghế ngồi vẫn còn dán tem đánh số vị trí của những sự kiện giải trí trước đó.
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Đây là lần đầu tiên sau gần hai năm, đội tuyển bóng đá Việt Nam mới được trở lại thi đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
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Diện mạo sân vận động Mỹ Đình trong chiều 30/7, trước ngày diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Singapore lượt thứ 2 bảng A, ASEAN Cup 2026.
Tinh thần bóng đá Việt Nam
Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.