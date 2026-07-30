Hiện trạng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam gặp Singapore

Giống cỏ mới có nhiều ưu điểm hơn so với giống cỏ từng được sử dụng tại sân Mỹ Đình. Loại cỏ này cần ít công chăm sóc, sinh trưởng đồng đều và có khả năng bám rễ nhanh. Sau khi trồng từ 10 đến 30 ngày, cỏ có thể phát triển ổn định, bám sâu xuống nền đất và đáp ứng yêu cầu phục vụ thi đấu.