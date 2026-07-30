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Thể thao

Tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình sau hai năm

  • Thứ năm, 30/7/2026 19:39 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả cầu thủ đều đạt thể trạng tốt và sẵn sàng cho mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước Singpore.

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Chiều 30/7, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chính thức trên sân vận động Mỹ Đình chuẩn bị cho trận tiếp đón Singapore, lượt thứ hai bảng A, ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2024, tuyển Việt Nam thi đấu chính thức ở Mỹ Đình. Đó là quãng thời gian sân tạm ngưng tổ chức bóng đá vì nhiều lý do khác nhau.
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Tuyển Việt Nam trước đó cũng có hai buổi tập sau khi trở về từ Thái Lan. Tại buổi tập hôm nay, giới truyền thông chỉ có 15 phút tác nghiệp.
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Đặng Văn Lâm trở lại tập luyện bình thường, sẵn sàng cạnh tranh vị trí số một trong khung gỗ tuyển Việt Nam.
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Xuân Son bước vào buổi tập với phong thái tự tin, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia trên sân vận động Mỹ Đình. Trước đó ở ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam lấy Việt Trì (Phú Thọ) làm sân nhà.
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Cùng với Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên cũng là cái tên sáng giá của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Singapore ngày mai.
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Bảng sơ đồ chiến thuật bóng đá được HLV Kim Sang-sik mang theo ra sân tập.
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Đây là lần đầu tiên sau hai năm, đội tuyển Việt Nam mới có trận thi đấu chính thức trên sân vận động Mỹ Đình.
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Khoảng 18h cùng ngày, đội tuyển Singapore cũng có buổi tập chính thức trên sân vận động Mỹ Đình.
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Phong thái tự tin của các cầu thủ Singapore trong buổi luyện tập. Trong lịch sử đối đầu, kể từ sau trận chung kết Tiger Cup 1998, Singapore chưa một lần đánh bại tuyển Việt Nam trong các trận thi đấu chính thức.
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