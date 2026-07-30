Tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình sau hai năm

Chiều 30/7, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chính thức trên sân vận động Mỹ Đình chuẩn bị cho trận tiếp đón Singapore, lượt thứ hai bảng A, ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2024, tuyển Việt Nam thi đấu chính thức ở Mỹ Đình. Đó là quãng thời gian sân tạm ngưng tổ chức bóng đá vì nhiều lý do khác nhau.