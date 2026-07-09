Tiền thưởng khổng lồ cho tuyển Tây Ban Nha

Tây Ban Nha thu về 20 triệu USD tiền thưởng sau khi vào tứ kết World Cup 2026 và có thể nhận gần 47 triệu USD nếu lên ngôi vô địch.

Tây Ban Nha đang có giải đấu ấn tượng trên đất Bắc Mỹ. Ảnh: Reuters.

Hành trình ấn tượng tại World Cup 2026 không chỉ đưa tuyển Tây Ban Nha tiến gần chức vô địch mà còn mang về khoản tiền thưởng khổng lồ từ FIFA. Sau năm trận đấu và tấm vé vào tứ kết, đội bóng của HLV Luis de la Fuente tích lũy 20 triệu USD .

Trong đó, "La Roja" nhận 17,5 triệu USD nhờ vượt qua các vòng đấu, bên cạnh 2,5 triệu USD dành cho mọi đội tuyển góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây mới chỉ là phần thưởng dành cho thành tích hiện tại, bởi số tiền sẽ tiếp tục tăng nếu Tây Ban Nha tiến sâu hơn.

Theo cơ cấu thưởng của FIFA, đội bóng xứ bò tót sẽ nhận 26,7 triệu USD nếu vào bán kết. Trường hợp giành hạng ba, số tiền tăng lên 28,5 triệu USD , trong khi á quân nhận 32,5 triệu USD . Nếu đăng quang và chinh phục ngôi sao thứ hai trong lịch sử, Tây Ban Nha sẽ bỏ túi 46,9 triệu USD , mức thưởng cao nhất tại giải.

Đáng chú ý, FIFA tăng quỹ thưởng cho World Cup 2026 thêm 50% so với kỳ World Cup 2022. Tổng tiền thưởng trực tiếp dựa trên thành tích thi đấu tăng từ 385 triệu USD lên 574 triệu USD , chưa kể 200 triệu USD được phân bổ để hỗ trợ công tác chuẩn bị và chi phí tham dự của các đội tuyển.

Trong khi Tây Ban Nha tiếp tục nuôi hy vọng chạm tay vào chiếc cúp vàng, các đội đã bị loại đều đã xác định mức thưởng cuối cùng. Những đội dừng bước ở vòng bảng nhận 8,8 triệu USD , các đội bị loại từ vòng 1/16 nhận 10,5 triệu USD , còn các đội thua ở vòng 1/8 nhận 14 triệu USD . Tất cả đều được cộng thêm 2,5 triệu USD tiền hỗ trợ tham dự.

Với việc góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất, Tây Ban Nha không chỉ tiến gần giấc mơ vô địch mà còn đứng trước cơ hội thu về khoản thưởng gần 50 triệu USD nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.