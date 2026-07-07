Ronaldo gây tranh cãi khi biểu diễn mà không chuyền cho đồng đội

Một quyết định xử lý bóng của Cristiano Ronaldo ở cuối hiệp một trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi Bồ Đào Nha dừng bước trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Ronaldo biểu diễn kỹ thuật rồi chuyền về mặc cho Felix xin bóng trong tư thế thuận lợi.

Sáng 7/7, Bồ Đào Nha nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, khép lại hành trình của Cristiano Ronaldo trong kỳ World Cup cuối cùng sự nghiệp. Tiền đạo 41 tuổi thi đấu trọn 90 phút nhưng để lại rất ít dấu ấn, ngoài hai cú sút trúng đích trong hiệp một. Cả hai pha dứt điểm đều không đủ hiểm để đánh bại thủ thành Unai Simon.

Bên cạnh màn trình diễn nhạt nhòa, Ronaldo còn trở thành tâm điểm tranh luận vì một tình huống xử lý ở phút 44. Trong pha phản công bên phần sân Tây Ban Nha, Joao Felix băng xuống bên cánh trái với khoảng trống rất lớn và liên tục ra hiệu xin bóng.

Tuy nhiên, sau khi thoát khỏi áp lực từ cầu thủ đối phương, Ronaldo không thực hiện đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội. Thay vào đó, anh thực hiện một động tác kỹ thuật rồi chuyền ngược về tuyến dưới, khiến đợt tấn công của Bồ Đào Nha kết thúc. Hình ảnh Felix đứng chờ trong sự khó hiểu nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội X.

Nhiều CĐV cho rằng đây là minh chứng cho sự thiếu quyết đoán của hàng công Bồ Đào Nha. Một tài khoản nhận định: "Chỉ cần một đường chuyền bổng là Ronaldo hoặc Felix đã có thể đối mặt thủ môn". Người khác chỉ trích lối chơi quá an toàn của các cầu thủ Bồ Đào Nha khi liên tục chuyền ngang, chuyền về thay vì đưa bóng lên phía trước.

Không ít ý kiến còn cho rằng thế hệ tài năng hiện tại của Bồ Đào Nha đang bị kìm hãm bởi cách vận hành quá thận trọng. Dù vậy, cũng có CĐV bênh vực Ronaldo và cho rằng vấn đề nằm ở cách triển khai chiến thuật của toàn đội chứ không xuất phát từ một cá nhân.

Video bàn thắng tiễn Ronaldo khỏi World Cup 2026 Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.