Khoảnh khắc World Cup: Tiếc nuối Ronaldo

Ở cuộc chạm trán đáng chú ý nhất trong ngày 7/7 diễn ra vào khung 2h, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha mang đến cho người hâm mộ một trận đấu giằng co suốt 90 phút. Cả hai đội đều tỏ ra thận trọng, khiến màn đối đầu này trở nên cực kỳ căng thẳng.
Lamine Yamal vẫn là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công "La Roja". Sao trẻ 18 tuổi dẫn đầu trận đấu với 6 lần chạm bóng trong vùng cấm và 3 cú dứt điểm. Anh thể hiện sự toàn diện khi chuyền dài chính xác 100%, thực hiện 3 pha rê bóng cùng 6 lần thu hồi bóng, góp công lớn đưa thầy trò Luis de la Fuente vào tứ kết.
Những tưởng trận đấu sẽ phải bước vào thời gian hiệp phụ, phút 90+1, từ pha phối hợp đá phạt nhanh, Ferran Torres tung đường chọc khe tinh tế đặt Mikel Merino vào thế đối mặt. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal dứt điểm chìm hiểm hóc, hạ gục Diogo Costa. Bàn thắng "quý như vàng" giúp Tây Ban Nha thắng tối thiểu 1-0, chính thức tiễn Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo rời World Cup 2026.
Một tình huống đáng chú ý xảy ra ở cuối trận khi Bernardo Silva xảy ra xích mích với Rodri. Sau trận đấu, tiền vệ bên phía Tây Ban Nha nhận lỗi vì anh đã ăn mừng tình huống bỏ lỡ cơ hội của người đồng đội cũ tại Manchester City.
Những phút ít ỏi còn lại là không đủ để Bồ Đào Nha tìm được bàn thắng gỡ hòa và đành chấp nhận ngậm ngùi rời giải sau trận thua tối thiểu 0-1. Về phần "La Roja", thầy trò Luis de la Fuente sẽ chạm trán tuyển Bỉ tại vòng tứ kết vào ngày 11/7 tới.
Sau khi tuyên bố đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Ronaldo chính thức kết thúc hành trình tại ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh với 6 lần tham dự. Trong trận đấu, siêu sao 41 tuổi có 19 lần chạm bóng (3 lần trong vùng cấm). Anh thực hiện 3 cú sút với 2 lần trúng đích. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 83% (10/12) và tạo ra 1 cơ hội ghi bàn.
Ở trận đấu diễn ra vào khung 7h, trái với dự đoán của nhiều người, tuyển Bỉ đã chơi hoàn toàn "trên chân" chủ nhà Mỹ. Thầy trò Rudi Garcia dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-1, giành quyền vào tứ kết để chạm trán với nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha.
Tình huống ghi bàn trên chấm đá phạt của Malik Tillman là dấu ấn cuối cùng của thầy trò Mauricio Pochettino tại World Cup 2026. Kết quả này mang đến nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ đội bóng xứ cờ hoa sau những màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng và vòng 32 đội.
Cái tên gây lùm xùm nhiều nhất trong những ngày qua, Folarin Balogun (áo đen), không thể hiện được nhiều ở trận đấu này. Cựu cầu thủ Arsenal chỉ sút trúng đích đúng 1 lần trong khoảng thời gian xuất hiện trên sân. Các hậu vệ bên phía tuyển Bỉ đã phong tỏa hoàn toàn ngôi sao 25 tuổi.
Những sai lầm cá nhân là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển Mỹ. Huấn luyện viên Pochettino sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn gặt hái thành công cùng đội tuyển xứ cờ hoa trong tương lai.