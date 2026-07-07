Khoảnh khắc World Cup: Tiếc nuối Ronaldo

6.

Sau khi tuyên bố đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Ronaldo chính thức kết thúc hành trình tại ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh với 6 lần tham dự. Trong trận đấu, siêu sao 41 tuổi có 19 lần chạm bóng (3 lần trong vùng cấm). Anh thực hiện 3 cú sút với 2 lần trúng đích. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 83% (10/12) và tạo ra 1 cơ hội ghi bàn.