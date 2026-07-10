Trường hoãn thi vì trận chung kết World Cup 2026

Một trường trung học ở Ấn Độ hoãn kỳ thi để học sinh được thoải mái theo dõi trận chung kết World Cup 2026 mà không bị áp lực thi cử.

Cầu thủ Messi tại chung kết World Cup năm 2022. Ảnh minh họa: Reuters.

Khi không khí World Cup bao trùm toàn thành phố, trường Trung học South Point - một trong những ngôi trường lâu đời và uy tín nhất Kolkata (Ấn Độ) - đã lựa chọn điều chỉnh lịch thi để học sinh có thể thức khuya theo dõi trận đấu mà không phải chịu áp lực từ các kỳ kiểm tra diễn ra ngay sáng hôm sau.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 0h30 ngày 20/7 theo giờ Ấn Độ. Nhận thấy nhiều học sinh sẽ thức khuya để theo dõi trận đấu, ban giám hiệu quyết định lùi các kỳ kiểm tra của học sinh từ lớp 6-9. Ban đầu, kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày 20 và 21/7.

Theo thông báo của nhà trường, toàn bộ các bài kiểm tra trong hai ngày này, bao gồm bài kiểm tra đánh giá định kỳ và bài kiểm tra trước giữa kỳ, đều được dời lịch. Cụ thể, các bài thi dự kiến diễn ra ngày 20/7 sẽ chuyển sang ngày 29/7, trong khi các bài thi của ngày 21/7 sẽ được tổ chức vào ngày 30/7.

Kolkata từ lâu được xem là "thủ phủ bóng đá" của Ấn Độ. Tại đây, tình yêu dành cho môn thể thao vua được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ông Jaydev Ghosh, Hiệu trưởng trường Trung học South Point, cho biết quyết định trên được đưa ra với mục tiêu khuyến khích học sinh quan tâm nhiều hơn đến thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Vị hiệu trưởng nhận định bóng đá không chỉ giúp rèn luyện thể chất mà còn dạy học sinh về tinh thần đồng đội, sự hợp tác và ý chí cùng nhau vượt qua thử thách - những giá trị quan trọng mà nhà trường mong muốn bồi đắp.

Trao đổi với ETV Bharat, ông Ghosh nói nếu kỳ thi diễn ra vào sáng hôm sau, nhiều phụ huynh sẽ không muốn cho con thức khuya xem trận đấu và điều đó có thể khiến các em cảm thấy thiệt thòi trong thời gian dài. Vì vậy, nhà trường quyết định chỉnh lịch thi vì lợi ích tốt nhất của học sinh.

"Ngay cả khi chỉ có khoảng 2-5% học sinh hình thành niềm yêu thích bóng đá suốt đời nhờ sáng kiến này, chúng tôi cũng xem đó là một thành công lớn", vị hiệu trưởng nói.

Quyết định của nhà trường nhận được sự ủng hộ từ nhiều phụ huynh tại Kolkata. Các phụ huynh cho rằng giáo dục không chỉ gói gọn trong thành tích học tập mà còn bao gồm việc tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm những sự kiện văn hóa, thể thao có ý nghĩa. Thể thao và các hoạt động ngoại khóa góp phần hình thành nhân cách toàn diện, đồng thời giúp học sinh học được những giá trị khó có thể tiếp thu chỉ qua sách vở.

Đây không phải là lần đầu một trường học tại Ấn Độ điều chỉnh lịch kiểm tra để học sinh theo dõi một sự kiện thể thao lớn. Trước đó, năm 2023, trường DAV Public School ở Faridabad cũng từng dời đợt kiểm tra định kỳ của học sinh lớp 6-8 sang ngày 21/11 để các em và gia đình có thể theo dõi trận chung kết ICC Cricket World Cup.