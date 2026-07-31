Đình chỉ học một năm hai sinh viên Y khoa dọa 'tiêm thuốc độc'

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết hai sinh viên Y khoa có hành động livestream với lời lẽ phản cảm tại bệnh viện trong kỳ thực tập sẽ bị đình chỉ học một năm.

Hình ảnh hai sinh viên Y khoa livetream trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Thông tin được ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đưa ra sáng 31/7, sau khi Hội đồng kỷ luật nhà trường họp xem xét phương án xử lý kỷ luật.

Theo đó, hai sinh viên bị đình chỉ một năm học. Vị đại diện cho biết theo quy định của nhà trường, đối với hành vi của 2 sinh viên này, trường có 3 mức xử lý kỷ luật gồm cảnh cáo, đình chỉ và buộc đuổi học.

Để đưa ra quyết định, nhà trường đã rà soát toàn bộ quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên trong 4 năm, đồng thời căn cứ vào mức độ vi phạm thực tế. Trên cơ sở đó, Hội đồng kỷ luật đã họp và tiến hành bỏ phiếu kín để thống nhất mức phạt.

"100% thành viên Hội đồng kỷ luật đồng ý phương án đình chỉ học", đại diện nhà trường cho biết.

Cũng theo nhà trường, tại cuộc họp, hai sinh viên đã bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình.

Trước đó, trong ca trực đêm ngày 25/7 tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hai sinh viên khoa Y đã có lời nói và hành vi thiếu chuẩn mực. Cụ thể, trong clip lan truyền trên mạng, cả hai sinh viên livestream, liên tục cười đùa, chỉ tay vào màn hình điện thoại, sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, nói sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người đang tương tác trên livestream.

Tối 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát thông báo khẳng định đây không phải cán bộ, nhân viên mà là hai sinh viên ngành Y đang thực tập. Ngay sau khi phát hiện sự việc, bệnh viện đã phối hợp với cơ sở đào tạo để làm việc, đồng thời quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên này. Sau đó, bệnh viện bàn giao hai trường hợp về nhà trường để xem xét và xử lý theo quy định.

Nhà trường khẳng định những lời nói trong đoạn video của hai sinh viên là hành vi mang tính cá nhân, trái với chuẩn mực đạo đức cũng như văn hóa của sinh viên trường.

"Trường cam kết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định, nhằm giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh, bảo vệ uy tín của nhà trường và góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc", nhà trường cho biết.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (trước đó là trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội) là trường tư thục, được thành lập tháng 6/1996. Nhà trường tuyển sinh ngành Y khoa từ năm 2016.