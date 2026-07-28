Vụ sinh viên Y livestream: Rà soát quá trình học, rèn luyện đạo đức

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết đã giao các đơn vị rà soát quá trình học tập, rèn luyện đạo đức của hai sinh viên Y khoa có hành động livestream phản cảm.

Hình ảnh hai sinh viên ngành Y khoa livetream trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Thông tin được trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đưa ra sáng 28/7.

Theo đó, nhà trường đã giao khoa Y, phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên rà soát quá trình học tập, rèn luyện đạo đức và Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp để có hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

"Hôm nay (28/7), nhà trường sẽ làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và có các bước tiếp theo", đại diện truyền thông nhà trường cho biết.

Thông tin thêm, nhà trường cho biết sinh viên đang trong thời gian nghỉ hè. Một số sinh viên Khoa Y và sinh viên khối Sức khỏe tham gia trực theo lịch phân công tại một số bệnh viện.

Trong ca trực đêm ngày 25/7 tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đức Giang, hai sinh viên đã có lời nói và hành vi thiếu chuẩn mực. Cụ thể, trong clip lan truyền trên mạng, cả hai sinh viên livestream, liên tục cười đùa, chỉ tay vào màn hình điện thoại, sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, nói sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người đang tương tác trên livestream.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng (Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Truyền thông…) khẩn trương xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xử lý theo quy định.

Nhà trường khẳng định những lời nói trong đoạn video của hai sinh viên là hành vi mang tính cá nhân, trái với chuẩn mực đạo đức cũng như văn hóa của sinh viên trường.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cam kết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định, nhằm giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh, bảo vệ uy tín của nhà trường và góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc.

Phía bệnh viện cũng đã phối hợp với cơ sở đào tạo để làm việc, đồng thời quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên này. Sau đó, bệnh viện bàn giao hai trường hợp về nhà trường để xem xét và xử lý theo quy định.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (trước đó là trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội) là trường tư thục, được thành lập tháng 6/1996. Nhà trường tuyển sinh ngành Y khoa từ năm 2016.