Loạt đại học phía bắc dự báo điểm chuẩn 2026

Dự báo điểm chuẩn vào trường Đại học Y Hà Nội sẽ tăng 0,5-1,4 điểm ở các ngành xét tuyển bằng tổ hợp B00. Trong khi đó, Học viện Tài chính dự báo điểm trúng tuyển sẽ ít biến động.

Thí sinh tại Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

TS Lê Tuấn Hiệp, Phó giám đốc Học viện Tài chính, cho biết 2026 là năm đầu tiên Học viện Tài chính tuyển sinh cả trụ sở chính tại Hà Nội và hai phân hiệu mới ở TP.HCM và Hưng Yên. Do đó, biên độ điểm chuẩn rộng hơn so với những năm trước.

Cụ thể, điểm chuẩn tại cơ sở Hà Nội dự kiến từ 21-27 điểm, phân hiệu Hưng Yên thấp hơn, dao động từ 17-20 điểm, còn phân hiệu TP.HCM từ 18-21 điểm.

TS Lưu Hữu Đức, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính, cũng dự báo điểm chuẩn vào trường năm 2026 không quá nhiều biến động. Lý do là năm nay, chỉ tiêu tăng, số lượng chương trình tăng, trường bổ sung thêm phân hiệu, phương thức tuyển sinh giữ ổn định và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT ít thay đổi (thậm chí phổ điểm một số môn giảm).

Những ngành được nhiều thí sinh quan tâm như Kiểm toán, Marketing, Tài chính Ngân hàng, Luật kinh doanh (các chương trình chuẩn)... được dự báo điểm chuẩn từ 25 đến trên 26 điểm, biến động cộng/trừ 1 điểm so với năm trước.

Tại trường Đại học Mở Hà Nội, từ kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, PGS.TS Dương Thăng Long, Phó hiệu trưởng nhà trường, nhận định mức độ cạnh tranh ở nhiều ngành đào tạo tiếp tục duy trì ở mức tương đối ổn định. Những ngành có sức hút lớn vẫn ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký cao, song cơ hội trúng tuyển vẫn rộng mở nếu thí sinh có chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Về điểm chuẩn dự kiến, căn cứ vào phổ điểm năm 2026 và điểm chuẩn của các năm trước, ông Long cho hay nhiều ngành được dự báo sẽ đảm bảo tính ổn định, không có những biến động quá lớn về điểm chuẩn.

Tại trường Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng nhà trường, nhận định ở các ngành sử dụng tổ hợp B00 làm tổ hợp xét tuyển gốc, điểm chuẩn dự báo sẽ tăng từ 0,5-1,4 điểm, sát với mức trúng tuyển của năm 2024 hơn là năm 2025.

Với các tổ hợp khác, trường quy đổi tương đương theo tổ hợp gốc B00 theo phương pháp bách phân vị. Điểm tổ hợp A00 và D01 sẽ thấp hơn một chút so với B00.

Năm 2024, điểm chuẩn trường Đại học Y Hà Nội là từ 19-28,83 điểm. Với tổ hợp B00, ngành Y khoa cao nhất, lấy 28,27 điểm.

Trong khi đó, căn cứ vào phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây, Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dự kiến dao động từ 20 đến trên 28,5, tổ hợp gốc A00.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo và chương trình Khoa học máy tính được dự báo có điểm chuẩn cao nhất. Tiếp đến là các chương trình Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số (chương trình tiên tiến), Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano. Nhóm này được dự báo điểm chuẩn 27,5-28,5.

Dự báo điểm chuẩn thấp nhất ở nhóm các ngành như Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật cơ khí... Điểm chuẩn dự kiến 20-22.

Với phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực TSA, điểm chuẩn dự kiến dao động 45 đến trên 75 điểm. Điểm chuẩn phương thức xét tuyển tài năng diện 1.2, 1.3 dao động từ 55 đến trên 85 điểm.

Dự báo điểm chuẩn các ngành ở Đại học Bách khoa Hà Nội cụ thể như sau:

Trong khi đó, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, nhận định dải điểm chuẩn năm nay có thể trải từ 23-28,5 điểm, thấp hơn khoảng 0,25 so với mức 23-28,83 của năm ngoái.

Điểm chuẩn sẽ chia thành 4 nhóm. Cụ thể, nhóm rất cao dự kiến nằm trong khoảng từ 27,5-28,5/30 điểm. Nhóm thứ hai có mức điểm từ 26 đến dưới 27,5 điểm. Nhóm trung bình dự kiến sẽ lấy từ 24,5 đến dưới 26 điểm, và cuối cùng là nhóm thấp hơn với mức điểm từ 23 đến 24,5 điểm.

"Một số ngành/chương trình đào tạo có sức hút lớn dự kiến có điểm chuẩn cao hơn khoảng 0,25-0,5 điểm", ông Đức cho hay.