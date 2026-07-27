Đại học Y Hà Nội lên tiếng việc sinh viên dọa 'trả đũa' bệnh nhân

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Bài đăng của nữ sinh trường Đại học Y Hà Nội trên mạng xã hội.
Gần đây, một tài khoản TikTok đăng tải video với nội dung: “Bệnh nhân mắng mình: 'Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu'. Nên tý mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần”.
Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến chỉ trích, cho rằng dù là lời đùa cợt nông nổi trên mạng nhưng đã đi ngược với đạo đức nghề y, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng người bệnh.
Dư luận cũng cho rằng hành động này cũng làm ảnh hưởng đến uy tín đến ngành y và nhà trường nơi sinh viên theo học. Hiện tại, chủ tài khoản đã xóa video và khóa các trang mạng xã hội.
Chiều 27/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, xác nhận người đăng tải video nói trên là sinh viên nhà trường. Nữ sinh này đang học năm thứ hai ngành Hộ sinh và đang trong thời gian nghỉ hè, không đi thực tập tại bệnh viện.
Nữ sinh có một kênh TikTok chia sẻ cuộc sống sinh viên ngành Y khoa. Video nói trên được đăng tải vào ngày 25/7. Sáng nay, sinh viên đã chủ động báo cáo sự việc với nhà trường.
PGS.TS Lê Đình Tùng cho biết trước sự việc trên, nhà trường sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với nữ sinh. Theo quy định của nhà trường, tùy theo mức độ, sinh viên có thể bị xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.
Trước đó, ngày 26/7, mạng xã hội cũng lan truyền video ghi lại hình ảnh hai nữ sinh ngành Y livestream, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.
Trong clip, hai nữ sinh mặc trang phục ngành y ngồi tại khu vực quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Cả hai liên tục cười đùa, chỉ tay vào màn hình điện thoại, sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, nói sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người đang tương tác trên livestream.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (Hà Nội) xác nhận đây là sinh viên của nhà trường. Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ tiến hành họp, dự kiến vào ngày 29/7, để xem xét hình thức xử lý kỷ luật đối với hai sinh viên này.
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