Nhiều sai sót trong kỷ luật hiệu trưởng trường cấp 2 ở Cà Mau

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kết luận quá trình xử lý kỷ luật hiệu trưởng trường THCS Hồ Thị Kỷ có sai sót về thành phần, trình tự, thủ tục, nên yêu cầu hủy bỏ các quyết định kỷ luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu hủy bỏ quyết định kỷ luật nguyên hiệu trưởng trường THCS Hồ Thị Kỷ do sai sót về quy trình.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Quốc Dũng - nguyên Hiệu trưởng trường THCS Hồ Thị Kỷ (xã Định Thành, Cà Mau). Theo hồ sơ vụ việc, tháng 1/2026, chủ tịch UBND xã Định Thành ban hành quyết định kỷ luật ông Dũng bằng hình thức "cảnh cáo". Không đồng ý với quyết định này, ông Dũng khiếu nại.

Đến tháng 3/2026, chủ tịch UBND xã Định Thành ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, giữ nguyên hình thức kỷ luật, nên ông Dũng gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Cà Mau. Sau khi xác minh, UBND tỉnh Cà Mau kết luận quá trình xử lý kỷ luật đối với ông Dũng tồn tại nhiều sai sót về thành phần, trình tự và thủ tục.

Theo kết luận của UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND xã Định Thành đã cơ cấu ông N.N.A.H. (trưởng một phòng của xã) tham gia hội đồng kỷ luật ông Dũng là không đúng thành phần theo quy định. Ngoài ra, hội đồng kỷ luật ban hành giấy mời họp kỷ luật ông Dũng không đảm bảo thời gian theo quy định.

Đáng chú ý, khi triển khai kỷ luật viên chức, UBND xã Định Thành không tổ chức họp kiểm điểm (bước 1), mà tiến hành luôn bước họp Hội đồng kỷ luật (bước 2) là chưa bảo đảm trình tự quy định.

Trên cơ sở kết quả xác minh, đối thoại và các tài liệu thu thập được, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kết luận nội dung khiếu nại lần hai của ông Trần Quốc Dũng đối với quyết định kỷ luật mình của chủ tịch UBND xã Định Thành là có cơ sở, nội dung khiếu nại đúng.

Từ đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND xã Định Thành hủy bỏ quyết định về thi hành kỷ luật và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Dũng để thực hiện lại. Chủ tịch UBND xã Định Thành được giao xem xét, làm rõ trách nhiệm và kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân tham mưu ban hành các quyết định chưa đúng quy định.