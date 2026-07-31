Hàn Quốc lập đội bảo vệ giáo viên như phim Netflix

Lấy cảm hứng từ bộ phim Netflix "Teach You a Lesson", tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) thành lập lực lượng bảo vệ giáo viên. Hơn 1.800 người đăng ký cho 50 vị trí đầu tiên.

Nhân vật Na Hwa-jin - thành viên thuộc Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục trong phim Teach You a Lesson. Ảnh: Netflix.

Lấy cảm hứng từ bộ phim Netflix Teach You a Lesson, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đang thử nghiệm mô hình bảo vệ giáo viên bằng cách tuyển dụng đội ngũ chuyên trách hỗ trợ pháp lý, tâm lý và xử lý khiếu nại. Dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý khi hơn 1.800 người đăng ký ứng tuyển, theo Korea Times.

Biến phim thành thực tế

Trong bộ phim Teach You a Lesson, nhân vật Na Hwa-jin thuộc Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục nổi tiếng với cách giải quyết các vụ bạo lực học đường và xâm phạm giáo viên bằng những biện pháp mạnh, thậm chí vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, phiên bản ngoài đời mà Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi đang xây dựng lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Hôm 30/7, Sở Giáo dục Gyeonggi thông báo thành lập tổ công tác nhằm xây dựng hệ thống bảo vệ giáo viên mới. Mục tiêu của mô hình là hỗ trợ giáo viên ngay từ thời điểm phát sinh đơn khiếu nại ác ý hoặc vụ việc xâm phạm quyền nghề nghiệp cho đến khi quá trình xử lý kết thúc.

Đợt tuyển dụng đầu tiên dành cho các vị trí bán thời gian nhận được hơn 1.800 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu ban đầu chỉ là 50 người. Trước lượng ứng viên vượt xa kỳ vọng, Sở Giáo dục đang cân nhắc nâng quy mô tuyển dụng lên khoảng 100 người.

"Chúng tôi xem đây là sự phản ánh mức độ quan tâm của công chúng đối với quyền lợi của giáo viên", một quan chức cấp cao của Sở Giáo dục Gyeonggi nói với Korea Times. Vị này cho rằng nhận thức của xã hội về việc cần bảo vệ quyền của giáo viên đã thay đổi đáng kể so với trước đây và số lượng người ứng tuyển là minh chứng rõ ràng nhất.

Sau quá trình tuyển chọn, các ứng viên sẽ trở thành cán bộ bảo vệ quyền của giáo viên. Họ sẽ phối hợp với 10 nhân sự chuyên trách hiện có để hình thành hệ thống hỗ trợ tập trung, thay vì để giáo viên phải tự xoay xở khi gặp tranh chấp như trước.

Điểm đáng chú ý của mô hình là mỗi cán bộ sẽ phụ trách trực tiếp một giáo viên trong các vụ việc nghiêm trọng. Họ sẽ làm việc cùng luật sư, bác sĩ, thanh tra giáo dục và chuyên gia tư vấn nhằm hỗ trợ từ khâu tiếp nhận thông tin, xác minh sự việc, tư vấn pháp lý đến chăm sóc tâm lý và theo dõi sau vụ việc.

Cách tiếp cận này hướng tới việc xây dựng cơ chế một cửa, giúp giáo viên không còn phải tự liên hệ nhiều cơ quan khác nhau khi bị phụ huynh hoặc học sinh khiếu nại, quấy rối hay đe dọa.

Dù lấy cảm hứng từ webtoon sau đó được chuyển thể thành phim Netflix, Sở Giáo dục Gyeonggi khẳng định đội ngũ mới sẽ hoạt động hoàn toàn dựa trên các công cụ pháp lý và hành chính. Những biện pháp bạo lực hay hành động ngoài pháp luật như nhân vật Na Hwa-jin trong phim sẽ không xuất hiện trong mô hình thực tế.

Trong phim Teach You a Lesson, các thành viên của Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục giải quyết vấn đề của giáo viên tại trường học. Ảnh: Netflix.

Vẫn gây tranh luận

Sự xuất hiện của lực lượng chuyên trách bảo vệ giáo viên được xem là bước đi mới trong bối cảnh Hàn Quốc nhiều năm liên tiếp chứng kiến các vụ giáo viên chịu áp lực từ phụ huynh và không ngừng bị khiếu nại.

Theo thiết kế của dự án, cán bộ bảo vệ sẽ là đầu mối đồng hành cùng giáo viên trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc. Điều này được kỳ vọng giúp giảm áp lực tâm lý, hạn chế tình trạng giáo viên phải tự tìm luật sư hoặc tự đối mặt với các thủ tục hành chính phức tạp.

Tuy nhiên, sáng kiến này cũng nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc bổ sung nhân sự hành chính nhưng không có quyền điều tra hoặc cưỡng chế sẽ khó đủ sức răn đe những học sinh hoặc phụ huynh có hành vi vi phạm pháp luật.

Những người này cho rằng Hàn Quốc cần cân nhắc những giải pháp mạnh hơn, ví dụ mô hình cảnh sát học đường tương tự tại Mỹ.

Bên cạnh đó là bài toán về quy mô nhân sự. Tỉnh Gyeonggi hiện có hơn 2.500 trường tiểu học, THCS và THPT. Trong khi đó, ngay cả khi nâng chỉ tiêu tuyển dụng lên khoảng 100 cán bộ bán thời gian cùng 10 nhân sự chính thức, nhiều người vẫn nghi ngờ lực lượng này có thể đáp ứng nhu cầu hỗ trợ trên diện rộng.

Đại diện Sở Giáo dục cho biết đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu. Theo kế hoạch, sau khi các quy định liên quan được sửa đổi, tổ công tác sẽ được nâng cấp thành một phòng ban chính thức, qua đó tiếp tục mở rộng biên chế, sớm nhất có thể từ năm sau.

Nhà chức trách cũng thừa nhận khuôn khổ pháp lý hiện tại chưa đáp ứng toàn bộ kỳ vọng của giáo viên. Nhưng cơ quan này cho rằng đây là giải pháp khả thi nhất để triển khai ngay trong điều kiện hiện nay.