Biện pháp mạnh của Hàn Quốc để siết dạy thêm trái phép

Động thái này nhằm siết chặt quản lý hoạt động dạy thêm tư nhân, ngăn chặn các hành vi vi phạm và giảm gánh nặng chi phí giáo dục cho các gia đình.

Hàn Quốc siết hoạt động dạy thêm trái phép, thu học phí quá mức niêm yết. Ảnh: SCMP.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây đã nâng mức tiền thưởng cho người tố giác các cơ sở dạy thêm tư nhân (hagwon) hoạt động trái phép lên tới 2 triệu won (khoảng 1.347 USD ), tăng gấp 10 lần so với trước đây.

Theo quy định mới, người tố giác các hagwon hoặc trung tâm dạy kèm hoạt động không đăng ký hoặc không thông báo với cơ quan giáo dục sẽ được nhận khoản thưởng tối đa 2 triệu won, thay vì 200.000 won như trước đây.

Trong khi đó, mức thưởng đối với việc tố giác các cơ sở thu học phí cao hơn mức đã đăng ký hoặc tổ chức giảng dạy vượt quá khung giờ cho phép cũng tăng từ 100.000 won lên tối đa 1 triệu won.

Korea Herald cho biết quy định mới có hiệu lực từ ngày 17/7, nằm trong kế hoạch siết quản lý các hagwon được chính phủ Hàn Quốc công bố hồi tháng 2. Chính sách này hướng tới tăng cường giám sát của người dân, ngăn chặn dạy thêm trái phép và minh bạch hóa hoạt động của các cơ sở giáo dục tư nhân.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng đơn giản hóa quy trình nhận thưởng. Trước đây, người dân phải gửi báo cáo qua một cổng thông tin riêng, sau đó tiếp tục nộp đơn bằng văn bản để đề nghị nhận tiền thưởng. Nhưng từ tháng 7 năm nay, người tố giác có thể hoàn tất cả việc gửi báo cáo và đăng ký nhận thưởng chỉ trong một lần truy cập vào trung tâm tiếp nhận tố giác hoạt động giáo dục tư nhân trái phép trên website của bộ.

Nền tảng này cũng được tích hợp với hệ thống đăng nhập dùng chung của chính phủ, cho phép người dùng đăng nhập thông qua các phương thức xác thực đơn giản như Naver và Kakao.

Song song với việc tăng mức thưởng, từ tháng 1/2026, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã phối hợp với các sở giáo dục địa phương triển khai các đợt thanh tra đặc biệt đối với học phí của các hagwon trên toàn quốc.

Tính đến cuối tháng 6, cơ quan chức năng đã kiểm tra 55.280 hagwon và trung tâm dạy kèm, phát hiện 5.021 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.286 trường hợp liên quan học phí. Tổng cộng 6.691 quyết định xử lý hành chính đã được ban hành, bao gồm đình chỉ giảng dạy, khởi tố hình sự và chuyển hồ sơ để điều tra.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Choi Eun-ok cho biết việc nâng mức tiền thưởng là biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi trái pháp luật của một số trung tâm dạy thêm, ví dụ như thu học phí quá mức và tổ chức giảng dạy vượt thời gian cho phép.

Bà Choi đồng thời thông tin bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các sở giáo dục địa phương để xóa bỏ tình trạng dạy thêm trái phép, đồng thời thúc đẩy sự phát triển minh bạch và lành mạnh của hệ thống giáo dục tư nhân tại Hàn Quốc.