Hàn Quốc thất bại tại World Cup, sao người dân phẫn nộ đến vậy?

Thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều nghiên cứu chỉ ra phản ứng này bắt nguồn từ vai trò của bóng đá trong xã hội nước này.

Đội tuyển Hàn Quốc vừa trải qua kỳ World Cup "tệ nhất". Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Hàn Quốc khép lại World Cup 2026 bằng việc dừng bước ngay từ vòng bảng. Kết quả này nhanh chóng kéo theo làn sóng chỉ trích nhằm vào HLV Hong Myung-bo và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Thậm chí, đông đảo người dân nước này còn hưởng ứng bản kiến nghị yêu cầu sa thải người dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc.

Vì sao người Hàn Quốc phẫn nộ?

Phản ứng quyết liệt của dư luận Hàn Quốc sau mỗi kỳ World Cup không phải hiện tượng mới. Từ sau World Cup 2002, nhiều công trình nghiên cứu về xã hội học và truyền thông chỉ ra rằng người Hàn Quốc xem bóng đá là một trong những không gian thể hiện bản sắc dân tộc. Điều này khiến kết quả của đội tuyển quốc gia thường nhận được sự quan tâm vượt ra ngoài phạm vi thể thao.

Cụ thể, trong nghiên cứu Sport Nationalism in South Korea: An Ethnographic Study, các nhà khoa học cho rằng bóng đá quốc tế giữ vị trí đặc biệt trong đời sống xã hội Hàn Quốc bởi đội tuyển quốc gia thường được xem là đại diện cho hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Người Hàn Quốc coi bóng đá là hình ảnh của quốc gia trên trường quốc tế. Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt đối với bóng đá Hàn Quốc được xác định là World Cup 2002 - giải đấu Hàn Quốc đồng đăng cai cùng Nhật Bản. Tại giải đấu này, Hàn Quốc trở thành đội tuyển châu Á đầu tiên lọt vào bán kết World Cup. Thành tích này góp phần đưa bóng đá trở thành biểu tượng của niềm tự hào quốc gia và thu hút sự tham gia của hàng triệu người dân trong các hoạt động cổ vũ.

Cùng với đó, nghiên cứu Performing Nation-ness in South Korea during the 2002 World Cup cũng mô tả các hoạt động cổ vũ tập thể của cổ động viên Hàn Quốc trong suốt giải đấu như một "màn trình diễn bản sắc quốc gia".

Theo đó, những quảng trường đông kín người mặc áo đỏ không chỉ là nơi theo dõi bóng đá, mà còn trở thành không gian công cộng để người dân thể hiện sự gắn kết với cộng đồng quốc gia.

Sau World Cup 2002, hoạt động cổ vũ của hội Red Devils - tổ chức cổ động viên chính thức của đội tuyển Hàn Quốc - tiếp tục được duy trì trong các giải đấu lớn. Những buổi xem bóng đá tập trung với hàng chục nghìn người tại thành phố Seoul trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi kỳ World Cup.

Các nghiên cứu cho rằng quá trình này góp phần làm gia tăng mức độ gắn kết giữa người hâm mộ và đội tuyển quốc gia. Khi đội tuyển được nhìn nhận như biểu tượng đại diện cho quốc gia, kết quả thi đấu cũng thường được công chúng tiếp nhận với mức độ quan tâm cao hơn so với các giải đấu cấp câu lạc bộ.

Thất bại thường kéo theo yêu cầu về trách nhiệm

Một điểm đáng chú ý trong các nghiên cứu về bóng đá Hàn Quốc là phản ứng của dư luận sau thất bại thường tập trung vào bộ máy quản lý hơn là cá nhân cầu thủ.

Ví dụ, trong nghiên cứu Inoperative Community in Post-Authoritarian South Korea: Football Fandom, Political Mobilization and Civil Society, nhà nghiên cứu Soyang Park cho rằng các cộng đồng cổ động viên Hàn Quốc không chỉ thực hiện chức năng cổ vũ mà còn tham gia vào các cuộc thảo luận công khai về quản trị thể thao, quy trình ra quyết định và trách nhiệm của các tổ chức điều hành.

Red Devils - tổ chức cổ động viên chính thức của đội tuyển bóng đá Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Xu hướng này được thể hiện khá rõ tại World Cup 2026. Theo Reuters, ngoài việc chỉ trích chiến thuật của HLV Hong Myung-bo, dư luận Hàn Quốc còn đặt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm ban huấn luyện, vai trò của KFA và trách nhiệm của những người điều hành bóng đá nước này.

Không dừng lại ở đó, sau thất bại đau đớn của đội tuyển ở mùa giải năm nay, Tổng thống Lee Jae-myung cũng yêu cầu tiến hành rà soát quá trình bổ nhiệm và đánh giá toàn diện nguyên nhân của vấn đề này.

Những phản ứng này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đã tham dự 11 kỳ World Cup liên tiếp kể từ năm 1986 và từng vào bán kết năm 2002. Thành tích ổn định trong nhiều thập niên khiến kỳ vọng của người hâm mộ đối với đội tuyển luôn ở mức cao.

Nhìn chung, các nghiên cứu không kết luận rằng cổ động viên Hàn Quốc cuồng nhiệt hơn hay yêu bóng đá hơn người hâm mộ ở các quốc gia khác.

Thay vào đó, nghiên cứu chỉ ra rằng bóng đá tại Hàn Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc quốc gia và đời sống xã hội. Vì vậy, mỗi kỳ World Cup không chỉ được nhìn nhận như một giải đấu thể thao, mà còn là sự kiện có ý nghĩa biểu tượng đối với hình ảnh của quốc gia này.