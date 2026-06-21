Vì sao Cristiano Ronaldo chưa tốt nghiệp trung học?

Khi bạn bè còn ngồi trên ghế nhà trường, Cristiano Ronaldo đã lựa chọn nghỉ học và tập trung toàn bộ thời gian cho bóng đá.

Ronaldo là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Trước khi trở thành chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng và biểu tượng bóng đá toàn cầu, Cristiano Ronaldo từng là cậu học sinh lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn ở đảo Madeira. Con đường học tập của anh khép lại sớm ở tuổi 14, nhưng hành trình học hỏi chưa bao giờ dừng lại.

Tuổi thơ nghèo khó

Cristiano Ronaldo sinh ngày 5/2/1985 tại Funchal, thủ phủ của đảo Madeira thuộc Bồ Đào Nha. Anh lớn lên trong một gia đình lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cha là Jose Dinis Aveiro, nhân viên phụ trách dụng cụ tại một câu lạc bộ bóng đá địa phương, còn mẹ Maria Dolores dos Santos Aveiro làm đầu bếp và lao công.

Ronaldo bộc lộ tài năng bóng đá khi còn học tiểu học. Ảnh: Vocal media.

Thuở nhỏ, Ronaldo theo học tại các trường công lập trên đảo Madeira. Những năm tháng tiểu học và THCS của anh không khác nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Ban ngày đến lớp học văn hóa, ngoài giờ học, cậu bé Cristiano dành gần như toàn bộ thời gian cho trái bóng.

Niềm đam mê bóng đá đến với Ronaldo từ rất sớm. Cha anh là người đầu tiên đưa con trai đến sân bóng khi mới 9 tuổi. Khi đó, ông làm việc tại một câu lạc bộ bóng đá thiếu niên và nhận ra năng khiếu đặc biệt của con mình.

Đến năm 10 tuổi, Ronaldo đã trở thành gương mặt nổi bật trong các giải đấu trẻ của Madeira. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng ghi bàn giúp cậu bé nhanh chóng được chú ý.

Tài năng bóng đá ngày càng phát triển cũng khiến Ronaldo đứng trước những lựa chọn quan trọng. Năm 12 tuổi, anh rời quê hương Madeira để chuyển tới Lisbon, gia nhập học viện đào tạo trẻ của Sporting CP - một trong những lò đào tạo danh tiếng nhất Bồ Đào Nha.

Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu bé 12 tuổi. Lần đầu tiên, Ronaldo phải sống xa gia đình, xa bạn bè và môi trường quen thuộc. Anh tiếp tục theo học tại Lisbon nhưng lịch tập luyện dày đặc khiến việc cân bằng giữa học tập và bóng đá ngày càng trở nên khó khăn.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau này, Ronaldo thừa nhận khoảng thời gian đầu ở Lisbon không hề dễ dàng. Cậu bé đến từ hòn đảo nhỏ thường bị bạn bè trêu chọc vì giọng địa phương khác biệt. Nỗi nhớ nhà và áp lực cạnh tranh tại học viện cũng là những thử thách lớn đối với một thiếu niên mới bước sang tuổi 12.

Rời trường học ở tuổi 14

Khi bước sang tuổi 14, Ronaldo đưa ra quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Anh nghỉ học để tập trung toàn bộ thời gian cho bóng đá.

Đây không phải lựa chọn dễ dàng với một thiếu niên. Tuy nhiên, với Ronaldo, cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đã hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Các huấn luyện viên tại Sporting CP đánh giá anh là một trong những tài năng triển vọng nhất học viện.

Thời điểm đó, Ronaldo cũng gặp không ít khó khăn trong môi trường giáo dục. Anh từng bị đuổi học sau khi ném ghế về phía giáo viên trong lúc mất kiểm soát cảm xúc. Sau này, bản thân Ronaldo nhiều lần thừa nhận tuổi trẻ nóng nảy và thiếu kiềm chế là điều anh phải học cách thay đổi.

Ronaldo đầu quân cho Manchester United vào năm 16 tuổi. Ảnh: Reuters.

Sau khi rời trường học, cuộc sống của Ronaldo gần như chỉ xoay quanh tập luyện. Anh dành hàng giờ mỗi ngày để rèn kỹ năng rê bóng, dứt điểm, tăng cường thể lực và cải thiện từng điểm yếu trong lối chơi.

Sự chăm chỉ ấy nhanh chóng mang lại kết quả. Năm 16 tuổi, Ronaldo được đôn lên tập luyện cùng đội một Sporting CP. Chỉ hai năm sau, anh ký hợp đồng với Manchester United với mức phí chuyển nhượng kỷ lục dành cho một cầu thủ tuổi teen tại Anh thời điểm đó.

Dù không hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và chưa từng theo học đại học, Ronaldo nhiều lần khẳng định anh không xem nhẹ việc học. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN năm 2019, siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết nếu bóng đá không thành công, anh có thể đã tiếp tục con đường học vấn lâu dài hơn.

Ronaldo cũng thường nhấn mạnh rằng giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học. Theo anh, tính kỷ luật, tinh thần học hỏi và khả năng hoàn thiện bản thân mỗi ngày mới là những yếu tố quyết định thành công.

Điều này phần nào được phản ánh trong sự nghiệp của ngôi sao bóng đá thế giới. Ngay cả khi đã giành nhiều danh hiệu lớn, Ronaldo vẫn nổi tiếng với chế độ tập luyện nghiêm ngặt, sự chuyên nghiệp và quyết tâm duy trì phong độ ở đỉnh cao trong suốt hơn hai thập kỷ.

Bên cạnh đó, anh cũng tích cực hỗ trợ các hoạt động giáo dục trên toàn thế giới. Thông qua các tổ chức như Save the Children và UNICEF, Ronaldo đã đóng góp cho nhiều chương trình nâng cao năng lực đọc viết, xây dựng trường học và hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.