Cặp kính đe dọa kỳ thi khó bậc nhất thế giới

Trước nguy cơ kính AI "đe dọa" các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi đại học, ngành giáo dục Hàn Quốc đang gấp rút siết quy định để tránh xảy ra gian lận.

Nhiều loại kính tích hợp camera và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Yonhap.

Một cặp kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã giải gần như hoàn hảo đề thi thử môn Toán trong kỳ thi đại học của Hàn Quốc (suneung) chỉ trong 18 phút.

Cụ thể, thiết bị này hoàn thành toàn bộ 30 câu hỏi và đạt 96/100 điểm. Điều đáng chú ý là đáp án cho mỗi câu chỉ mất khoảng 30 giây để xuất hiện trên màn hình hiển thị của kính sau khi người dùng quét đề thi.

Sau khi được đăng tải, clip kính AI giải đề nhanh chóng làm dấy lên làn sóng lo ngại về nguy cơ gian lận công nghệ trong giáo dục tại quốc gia này.

Kính AI giải đúng 29/30 câu

Theo Korea JoongAng Daily, clip được Techmong, YouTuber công nghệ sở hữu 930.000 người theo dõi, đăng tải hôm 21/6. Trong clip, anh nhập yêu cầu vào ứng dụng trên điện thoại kết nối với chiếc kính, yêu cầu AI xác định đáp án đúng cho các câu hỏi, sau đó sử dụng camera tích hợp trên kính để quét đề thi. Hệ thống trả lời đúng 29/30 câu, câu còn lại sai do lỗi quét hình ảnh.

Kính AI quét đề thi và giải đúng chỉ sau 30 giây.

Chỉ sau ba ngày, clip đã thu hút hơn 600.000 lượt xem.

Sự xuất hiện của công nghệ này khiến các trường học Hàn Quốc đặc biệt lo ngại khi kỳ thi cuối học kỳ một đang đến gần. Trước đó một tháng, một điểm thi TOEIC ở Hàn Quốc cũng mới phát hiện thí sinh sử dụng kính AI để gian lận.

Trước tình trạng này, nhiều trường học lập tức triển khai các biện pháp ứng phó. Cụ thể, một trường THCS ở tỉnh Gyeonggi thông báo tới phụ huynh rằng kính thông minh bị cấm mang vào phòng thi và sẽ bị xử lý như hành vi gian lận.

Còn tại Seoul, một trường THPT tổ chức tập huấn cho giáo viên nhằm nhận diện các mẫu kính AI và tăng cường giám sát trong phòng thi.

Trong khi đó, một trường THPT khác ở Gyeonggi dự kiến mượn máy dò kim loại từ cơ quan giáo dục địa phương, còn một trường THCS ở Seoul cân nhắc mua thiết bị này bằng ngân sách của trường để phục vụ công tác kiểm tra.

Tìm cách cấm kính AI trong phòng thi

Dù các trường học đang siết chặt quy định, nhiều giáo viên cho rằng những biện pháp hiện nay chỉ mang tính tạm thời và khó theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ AI.

Một giáo viên THPT ở tỉnh Gangwon cho biết mặc dù đang cân nhắc sử dụng máy dò kim loại hiện có, nhà trường và giáo viên vẫn không thể phát hiện các thiết bị làm từ titan hoặc nhựa.

"Hiện nay, phần lớn kính AI vẫn có thể nhận biết bằng mắt thường, song với tốc độ phát triển công nghệ, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi xuất hiện những sản phẩm khó phát hiện. Bộ Giáo dục và các cơ quan giáo dục địa phương cần đưa ra hướng dẫn cụ thể và hiệu quả hơn", giáo viên này nói.

Một khách hàng dùng thử kính AI tại cửa hàng. Ảnh: Yonhap.

Ở Hàn Quốc, đến thời điểm hiện tại, cơ quan quản lý giáo dục chủ yếu mới yêu cầu tăng cường giám sát tại các điểm thi. Mới đây, vào ngày 16/6, Bộ Giáo dục nước này đã gửi công văn tới các cơ quan giáo dục trên toàn quốc, yêu cầu siết chặt công tác tổ chức thi.

Đối với kỳ thi suneung diễn ra vào tháng 11, kính AI sẽ chính thức được bổ sung vào danh sách các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Tiếp đó, vào ngày 18/6, Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi gửi hướng dẫn đến các trường, giới thiệu 5 mẫu kính AI đang lưu hành trên thị trường. Trước đó một tuần, Sở Giáo dục Seoul cũng yêu cầu giám thị đặc biệt chú ý những thí sinh đeo kính có phần gọng dày bất thường hoặc liên tục chạm vào càng kính trong quá trình làm bài, đồng thời kiểm tra thiết bị ngay sau khi kết thúc bài thi nếu phát hiện dấu hiệu đáng ngờ.

Bàn về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng việc chỉ tăng cường quan sát bằng mắt thường sẽ khó đủ sức đối phó với thế hệ thiết bị AI ngày càng tinh vi. Họ cho rằng bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, ngành giáo dục cần xây dựng quy trình kiểm tra thống nhất, tăng cường chế tài và ban hành hướng dẫn cụ thể để giáo viên có thể áp dụng ngay tại các phòng thi.

"Để giảm gánh nặng cho giáo viên và giảm bớt lo lắng của học sinh trước sự phát triển quá nhanh của các thiết bị số, cần xây dựng quy trình kiểm tra có hệ thống, như yêu cầu giám thị trực tiếp kiểm tra kính của học sinh trước và sau khi thi. Đồng thời, ngành giáo dục cần ban hành những hướng dẫn hành chính rõ ràng, thiết thực và có thể áp dụng trên thực tế", GS Park Ju-hyung tại Đại học Giáo dục Quốc gia Gyeongin nhận định.