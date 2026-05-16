Video hài bóc trần cơn ác mộng của giáo viên Hàn Quốc

Loạt video châm biếm của danh hài Lee Soo-ji khiến dư luận Hàn Quốc chú ý khi phản ánh áp lực, nỗi sợ của giáo viên nước này, đặc biệt là giáo viên mầm non.

Video hài nói về nghề giáo viên mầm non của diễn viên Lee Soo-ji.

Một buổi tối muộn, điện thoại của cô Lee Eun-ju, giáo viên có 8 năm kinh nghiệm tại Hàn Quốc, lại đổ chuông. Đầu dây bên kia là phụ huynh của một học sinh mẫu giáo. Người mẹ nói con chị hôm nay trông “mệt mỏi bất thường”, rồi liên tục hỏi giáo viên ở trường đã xảy ra chuyện gì. Cuộc gọi kéo dài gần một giờ, dù không có tình huống khẩn cấp nào.

Với nhiều giáo viên mầm non ở Hàn Quốc, những cuộc gọi như vậy đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Họ dè chừng từng lời nói, từng cử chỉ với học sinh. Thậm chí, họ lo sợ cả những hoạt động trong đời sống cá nhân có thể trở thành lý do để phụ huynh khiếu nại.

Thực trạng này bất ngờ được đẩy lên cao trào và trở thành tâm điểm dư luận sau khi danh hài Lee Soo-ji tung loạt video châm biếm về nghề giáo viên mẫu giáo ở Hàn Quốc. Điều khiến nhiều người giật mình là các tình tiết tưởng như phóng đại trong video lại được chính giáo viên thừa nhận và khẳng định "ngoài đời còn tệ hơn".

Thực tế tệ hơn phim hài

Đầu tháng 4, diễn viên hài Lee Soo-ji đăng tải loạt phim trên kênh YouTube. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Lee Min-ji, một giáo viên mẫu giáo luôn phải đối mặt với những phụ huynh quá khích và khối lượng công việc khổng lồ. Chỉ với hai tập đầu tiên, nữ diễn viên đã thu về gần 10 triệu lượt xem, theo Korea Herald.

Nỗi khổ của giáo viên mầm non được diễn viên Lee Soo-ji khắc họa trong loạt video mang tính hài hước, châm biếm.

Trong video, phụ huynh phàn nàn vì giáo viên dùng sai thương hiệu khăn ướt để lau cho trẻ sau khi đi vệ sinh. Một người mẹ khác nổi giận khi nhìn thấy cô giáo xuất hiện ở khu vui chơi về đêm vào cuối tuần. Có phụ huynh thậm chí khiếu nại vì giáo viên thắng học sinh trong trò oẳn tù tì.

Trong loạt phim này, một phân cảnh đặc biệt gây chú ý. Cụ thể, phụ huynh trong video run rẩy nói với giáo viên: “Tôi không ngủ được sau khi nghe con kể chuyện đó”. Với khán giả thông thường, đây là chi tiết hài cường điệu. Nhưng với nhiều giáo viên Hàn Quốc, đó lại là thực tế quen thuộc.

Một giáo viên có 14 năm kinh nghiệm cho biết những tình huống trong video rất dễ gặp ngoài đời, thậm chí thực tế còn tàn nhẫn hơn nhiều. Người này kể từng chứng kiến phụ huynh yêu cầu trường phải dùng khăn ướt có thành phần cụ thể hoặc đổ lỗi cho giáo viên khi trẻ bị muỗi cắn.

Tương tự, dù đã có 8 năm đứng lớp, cô Lee Eun-ju vẫn ám ảnh với những cuộc gọi nửa đêm từ phụ huynh. Cô nói rằng nói các cuộc gọi từ phụ huynh vào đêm muộn xảy ra thường xuyên đến mức giáo viên luôn trong trạng thái bất an. Chỉ cần điện thoại reo sau giờ làm, họ lập tức nghĩ rằng học sinh có chuyện nghiêm trọng.

“Phần lớn cuộc gọi không phải tình huống khẩn cấp. Có phụ huynh chỉ muốn hỏi vì sao hôm nay con họ có vẻ mệt", cô giáo chia sẻ.

Không ít phụ huynh còn can thiệp vào đời sống riêng tư của giáo viên. Một số giáo viên bị khiếu nại chỉ vì đăng ảnh uống bia sau giờ làm. Để tự bảo vệ, nhiều người phải dùng tài khoản mạng xã hội riêng biệt cho công việc và cuộc sống cá nhân.

Điều khiến giáo viên kiệt sức hơn cả là áp lực phải nhẫn nhịn. Theo cô Lee Eun-ju, các trường thường cố gắng chấp nhận phần lớn yêu cầu của phụ huynh vì lo ngại ảnh hưởng danh tiếng và công tác tuyển sinh. Ở Hàn Quốc, nhiều trường mẫu giáo phụ thuộc vào số lượng học sinh để nhận ngân sách nhà nước. Chỉ một bài đăng tiêu cực trên các diễn đàn phụ huynh cũng có thể khiến uy tín của trường lao dốc.

“Phụ huynh thường chỉ đích danh giáo viên trên các diễn đàn. Chúng tôi chiều theo vì không muốn mọi chuyện đi xa hơn", một giáo viên chia sẻ.

Nỗi sợ mang tiếng bạo hành trẻ em

Nếu những video của Lee Soo-ji khiến công chúng chú ý đến áp lực tinh thần mà giáo viên phải đối mặt, báo cáo mới đây của Liên đoàn các Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc (KFTA) lại cho thấy bức tranh thực tế còn nghiêm trọng hơn.

Cha mẹ học sinh tại Hàn Quốc thường xuyên khiếu nại, tố cáo giáo viên. Ảnh: Yonhap.

Theo tổ chức này, gần một nửa các vụ xâm phạm quyền giáo viên trong năm qua đến từ khiếu nại của phụ huynh. Đáng chú ý, cáo buộc bạo hành trẻ em đang trở thành gánh nặng lớn nhất với giáo viên Hàn Quốc, theo JoongAng Ilbo.

Trong số 125 vụ liên quan việc kỷ luật học sinh, có tới 74 trường hợp giáo viên bị tố bạo hành trẻ em.

Nhiều vụ việc khiến dư luận không thể tin nổi. Ví dụ, một giáo viên bị tố cáo chỉ vì nói với học sinh “đừng đến quá gần”. Thậm chí có giáo viên bị cáo buộc bạo hành tinh thần vì yêu cầu học sinh lên bảng giải toán dựa trên kết quả kiểm tra của em.

Một giáo viên khác nói với học sinh rằng em đã “mắc đủ lỗi cho cả năm học”, sau đó cũng bị tố bạo hành trẻ em. Dù cơ quan công tố bác bỏ cáo buộc, giáo viên này vẫn phải trải qua quá trình điều tra kéo dài.

Theo các giáo viên, điều đáng sợ không chỉ là nguy cơ bị kiện mà còn là cảm giác luôn phải dè chừng trong mọi hoạt động dạy học. Nhiều người bắt đầu ngại nhắc nhở học sinh, tránh kỷ luật và hạn chế tương tác vì sợ bị hiểu sai hoặc bị ghi hình rồi đăng tải lên mạng.

“Làm sao trường học có thể vận hành bình thường khi ngay cả việc sửa hành vi sai của học sinh cũng có thể bị tố là bạo hành trẻ em?”, Chủ tịch KFTA Kang Joo-ho đặt câu hỏi.

Không chỉ áp lực từ phụ huynh, áp lực từ học sinh cũng ngày càng nghiêm trọng. Báo cáo của KFTA ghi nhận các trường hợp học sinh viết nội dung quấy rối tình dục giáo viên lên bảng điện tử, đe dọa “mang dao giết giáo viên” sau khi bị nhắc cất điện thoại hay công khai miệt thị ngoại hình nữ giáo viên.

Các tổ chức giáo viên cho rằng những biện pháp hiện nay của Bộ Giáo dục Hàn Quốc vẫn chưa đủ để bảo vệ giáo viên. Họ kêu gọi xây dựng tiêu chuẩn rõ ràng hơn về hành vi bạo hành tinh thần, thiết lập hệ thống hỗ trợ pháp lý cho giáo viên bị kiện vì hoạt động giảng dạy và có biện pháp mạnh tay với các khiếu nại ác ý từ phụ huynh.