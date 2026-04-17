Con số gây ám ảnh về giáo viên bị học sinh bạo hành ở Hàn Quốc

Khoảng 58,6% giáo viên tại Hàn Quốc cho biết họ từng trực tiếp bị học sinh bạo hành hoặc chứng kiến đồng nghiệp trở thành mục tiêu, theo khảo sát mới được công bố hôm 15/4.

Học sinh Hàn Quốc trong kỳ thi đại học. Ảnh: Yonhap.

Theo Korea Herald, Liên đoàn Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc đã khảo sát 3.551 giáo viên trên toàn quốc nhằm đánh giá mức độ phổ biến của tình trạng bạo lực của học sinh đối với nhân viên trường học.

Khi được hỏi về tần suất gặp phải các sự việc như vậy, 21,7% cho biết gặp 1-3 lần, 13,3% gặp 4-6 lần, 7,1% gặp 7-9 lần và 6,5% nói rằng họ đã chứng kiến hơn 10 trường hợp.

Khoảng 58,6% giáo viên được hỏi cho biết họ từng bị học sinh bạo lực hoặc chứng kiến ​​đồng nghiệp bị nhắm mục tiêu.

Ngay cả khi không có bạo lực thể chất, 86% người được hỏi cho biết họ từng trải qua một dạng quấy rối trong lớp học. Khoảng 93% nói học sinh gây rối hoặc không tuân thủ hướng dẫn, trong khi 87,5% cho biết họ từng bị xúc phạm bằng lời nói.

Một tỷ lệ đáng kể cũng ghi nhận các hành vi mang tính đe dọa, bao gồm nhổ nước bọt, nhìn chằm chằm hoặc giả vờ tấn công, với 80,6% người tham gia khảo sát đề cập. Trong khi đó, 47,5% cho biết họ từng bị quấy rối tình dục.

Dù các sự việc diễn ra phổ biến, chỉ 13,9% người được hỏi cho biết họ đã báo cáo với cơ quan chức năng. Trong số những người không tìm kiếm hỗ trợ, 26,9% cho rằng việc báo cáo không mang lại giải pháp thực tế, trong khi 23,8% lo ngại hệ lụy pháp lý, như bị phụ huynh kiện vì cáo buộc bạo hành trẻ em.

Trước thực trạng trên, công đoàn giáo viên kêu gọi chính phủ ban hành các biện pháp yêu cầu lưu hồ sơ đối với học sinh vi phạm quyền của giáo viên, đồng thời làm rõ các tiêu chuẩn pháp lý về hành vi được coi là bạo hành tinh thần theo Luật Phúc lợi Trẻ em.

Theo công đoàn, dù Điều 17 của luật này xếp bạo hành tinh thần là hành vi có thể bị xử phạt, nhưng chưa quy định rõ những hành vi cụ thể nào thuộc phạm vi này.

Trước đó, trong khảo sát quốc tế về giảng dạy và học tập (TALIS) năm 2024 (công bố cuối tháng 10/2025), tỷ lệ giáo viên Hàn Quốc hối hận vì chọn nghề dạy học đứng đầu trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Cụ thể, tỷ lệ giáo viên hối hận vì chọn nghề giáo đã lên đến 21%; 56,9% giáo viên Hàn Quốc phàn nàn việc “xử lý khiếu nại của phụ huynh” là yếu tố gây căng thẳng rất lớn. Con số lần này của Hàn Quốc cao hơn mức trung bình của OECD (41,6%) và tăng 16,5% so với khảo sát năm 2018.

Giáo viên Hàn Quốc được ghi nhận đã phải chịu căng thẳng nghiêm trọng ở những lĩnh vực ngoài nhiệm vụ cốt lõi của nghề dạy học. Ví dụ, 30,7% giáo viên cho rằng “bị học sinh đe dọa và bạo lực ngôn từ” là nguyên nhân gây căng thẳng, gấp đôi mức trung bình của OECD là 17,6% và đứng thứ tư trong số các quốc gia được khảo sát.