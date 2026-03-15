Dịch vụ xóa hồ sơ bắt nạt học đường nở rộ ở Hàn Quốc

Trước nỗi lo bị xử phạt và ảnh hưởng đến cơ hội vào đại học, phụ huynh và học sinh Hàn Quốc bắt đầu tìm đến dịch vụ xóa hồ sơ bắt nạt học đường.

Mẹ của một học sinh bị bạo lực học đường phát biểu trong một cuộc họp báo tại Seoul. Ảnh: Yonhap.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, số lượng học sinh bị bắt giữ vì bạo lực học đường đã tăng từ 12.805 em năm 2016 lên 24.112 em năm 2025, tăng 88,3% trong vòng 10 năm.

Dữ liệu từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng chỉ ra trong năm 2024, các trường học trên toàn quốc đã xử lý 7.446 vụ việc liên quan đến bắt nạt học đường, tăng 27,6% so với năm trước đó và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Số vụ kiện hành chính nhằm kháng cáo các quyết định xử lý bắt nạt học đường cũng tăng mạnh. Từ 255 vụ năm 2021, con số này đã lên tới 628 vụ vào năm 2023, tăng 146%.

Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục Hàn Quốc quy định từ năm 2026, mọi trường đại học trong cả nước phải tính đến yếu tố bạo lực học đường khi xét tuyển đầu vào. Trước đó, trong kỳ tuyển sinh năm 2025, 6/10 trường đại học quốc gia đã thẳng tay loại bỏ những ứng viên có ghi nhận liên quan đến bạo lực học đường.

Trong bối cảnh này, dịch vụ xóa hồ sơ bắt nạt học đường bắt đầu nở rộ. Các đối tượng môi giới tiếp cận phụ huynh thông qua mạng xã hội và các phòng chat ẩn danh. Họ tự giới thiệu là những “chuyên gia” có thể giúp học sinh giữ hồ sơ không dính kỷ luật trước khi vào đại học.

Chi phí dịch vụ rất đa dạng. Một số gói tư vấn đơn giản có giá khoảng 1 triệu won (khoảng 17,5 triệu đồng). Trong khi đó, các gói dịch vụ toàn diện, được quảng cáo là có thể xóa hồ sơ kỷ luật, lên đến hơn 10 triệu won.

Lợi dụng việc các tòa án có tỷ lệ chấp thuận lệnh đình chỉ thực thi kỷ luật cao (khoảng 45-50%), họ tìm cách kéo dài vụ kiện cho đến khi học sinh nộp đơn đại học xong. Họ cũng khuyên phụ huynh áp dụng nhiều chiến thuật như nộp đơn khiếu nại ngược lại đối phương hoặc sử dụng các chẩn đoán y khoa giả (như trầm cảm) để giảm nhẹ tội trạng.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi giữa các chuyên gia pháp lý và Bộ Giáo dục tồn tại cách hiểu khác nhau về lệnh cấm tạm thời do tòa án ban hành.

Cụ thể, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm 2023, nếu tòa án ban hành lệnh cấm đối với biện pháp xử lý bắt nạt học đường, trường phải tạm thời xóa hồ sơ kỷ luật, đồng thời không được để lại ghi chú rằng hồ sơ đang bị tạm đình chỉ.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục cho rằng một khi biện pháp kỷ luật đã được hoàn tất tại trường và được ghi vào hồ sơ học sinh, thông tin đó vẫn phải được sử dụng làm căn cứ trong tuyển sinh đại học, bất kể các vụ kiện liên quan đang diễn ra.

Các cơ quan giáo dục địa phương cho biết hiện chưa có hướng dẫn cụ thể để xử lý những trường hợp có quá trình kháng cáo trùng với thời điểm nộp hồ sơ đại học.

Theo các chuyên gia, khoảng trống chính sách này đang làm gia tăng tranh chấp pháp lý và nhu cầu tìm đến các môi giới xử lý hồ sơ. Nếu Chính phủ không sớm ban hành một quy trình xử lý minh bạch và thống nhất, niềm tin vào sự công bằng trong tuyển sinh sẽ bị xói mòn nghiêm trọng, biến kỳ thi đại học thành cuộc đua về khả năng tài chính để thuê luật sư và môi giới.