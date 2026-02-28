Bà cụ 85 tuổi thành cử nhân lớn tuổi nhất Hàn Quốc

Ở tuổi 85, bà Kim Jeong-ja trở thành tân cử nhân lớn tuổi nhất Hàn Quốc, là minh chứng sống động rằng học tập không bao giờ có giới hạn tuổi tác.

Bà Kim Jeong-ja tốt nghiệp ngành Công tác xã hội.

Trong lễ tốt nghiệp tại Đại học Nữ sinh Sookmyung (Hàn Quốc) hôm 27/2, người phụ nữ với mái tóc nâu uốn xoăn, đội mũ tốt nghiệp chậm rãi bước lên bục nhận bằng trong tiếng vỗ tay kéo dài của cả khán phòng.

Bà được trao bằng cao đẳng chuyên ngành Công tác xã hội từ Viện Giáo dục Tương lai của trường, khép lại hành trình 7 năm bền bỉ kể từ ngày đầu học chữ ở tuổi 78.

“Khoảnh khắc này có được nhờ tất cả những gì tôi học ở đây, và nhờ những người bạn đã cùng tôi học và động viên tôi”, bà xúc động nói.

Sinh năm 1941, là chị cả trong gia đình 8 anh chị em, bà Kim lớn lên giữa thời chiến tranh. Gia đình bà từng phải sơ tán tới đảo Geoje để tránh bom đạn.

“Thời của tôi, con gái không được đến trường. Tôi làm việc đến mòn cả móng tay”, bà nhớ lại. Từ giúp việc gia đình, làm ở xưởng cơm hộp đến nhà tắm công cộng, bất cứ công việc nào có thể kiếm tiền, bà đều làm. Cả đời làm lụng nuôi gia đình và ba người con, bà còn trải qua ba ca phẫu thuật vì cong cột sống.

Bước ngoặt đến vào những năm cuối tuổi 70. Trong lần tiễn con gái ra sân bay, bà không đọc được bảng chỉ dẫn cửa lên máy bay. Sự xấu hổ ấy khiến bà day dứt. Ít lâu sau, khi tới bệnh viện điều trị cột sống vào mùa hè, bà tình cờ nhận được chiếc quạt quảng bá lớp xóa mù chữ dành cho người lớn. Vài tháng sau, bà quyết định đăng ký học.

Từ đó, cuộc đời bà mở sang trang mới. Bà học đọc, học viết, hoàn thành chương trình THCS và THPT, trở thành thí sinh lớn tuổi nhất dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024. Bà nhập học tại Viện Giáo dục Tương lai thuộc Đại học Nữ sinh Sookmyung - ngôi trường mà cháu gái bà từng tốt nghiệp - để hiện thực hóa ước mơ ấp ủ cả đời.

Bà Kim Jeong-ja là sinh viên lớn tuổi nhất của Đại học Nữ sinh Sookmyung.

Hai năm theo học ngành Công tác xã hội là quãng thời gian không hề dễ dàng. Bà phải chống chọi với đau lưng mạn tính và quãng đường đi lại hơn 3 giờ mỗi lần. Để kịp vào lớp lúc 9h, bà phải rời nhà từ trước bình minh, ba buổi mỗi tuần.

“Những tháng đầu thật sự rất vất vả. Tôi không hiểu giáo sư giảng gì. Nhưng đến kỳ nghỉ đầu tiên, tôi bắt đầu nắm bắt được. Tôi gạch chân ý chính và về nhà chép lại toàn bộ”, bà kể.

Không thể sử dụng máy tính, bà viết tay từng báo cáo dài 3 trang, mỗi bài mất trọn một ngày. Dù vậy, bà không bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào. “Bỏ một buổi rồi thì không thể học lại như cũ”, bà nói.

Vì không thể đi bộ đến căng tin, bà ăn ngay trong lớp cùng bạn học. Sách giáo trình được mua thành hai bộ để tránh phải mang vác nặng. Bà kể rằng các sinh viên Sookmyung thường giúp bà mang cặp sách, đưa bà đến ga tàu điện ngầm và thậm chí tìm taxi cho bà sau giờ học buổi tối, những cử chỉ tử tế mà bà nói rằng sẽ luôn trân trọng trong cuộc đời.

Hiện, bà Kim cũng đang học tiếng Anh để có thể trò chuyện thoải mái với các cháu sống tại Mỹ.

Bà Moon Si-yeon, Hiệu trưởng Đại học Nữ sinh Sookmyung, khen ngợi bà Kim và các tân cử nhân ở độ tuổi từ 40 đến 80. “Những gì các bạn đạt được không đơn thuần là dấu mốc thời gian. Đó là thành quả của lòng dũng cảm, kiên định, một lời nhắc nhở rằng không có giới hạn tuổi tác nào cho việc học tập”, bà nói.

Hiện tại, bà Kim dự định tiếp tục học chương trình cử nhân nghiên cứu về phúc lợi trẻ em để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, một chương trình 4 năm cũng tại Đại học Nữ sinh Sookmyung.