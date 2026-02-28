Nghe lời người lạ trên mạng, 5 học sinh Tuyên Quang bỏ nhà đi làm thuê

Bị người lạ trên mạng lôi kéo, rủ rê, 5 học sinh tại tỉnh Tuyên Quang trốn khỏi trường học và bắt xe khách xuống Hà Nội.

Lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn 5 học sinh bị dụ rời địa phương đi làm thuê. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Minh Tân đã ngăn chặn 5 học sinh 14 tuổi bị dụ dỗ rời khỏi địa phương đi làm thuê.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an xã Minh Tân về việc các em bị một người lạ sử dụng mạng xã hội rủ rê, lôi kéo đi làm thuê tại tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm tiếp nhận thông tin, 5 em học sinh đã trốn khỏi trường học và bắt xe khách xuống Hà Nội. Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo trẻ em tham gia lao động khi chưa đủ tuổi quy định, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và tương lai trẻ em, giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, truy tìm.

Tuy nhiên, quá trình rà soát gặp rất nhiều khó khăn do các em còn nhỏ tuổi, không có phương tiện liên lạc và cố tình trốn tránh gia đình. Các tổ công tác phải phối hợp nhiều hướng, đồng thời trao đổi thông tin với công an địa phương nơi nghi các em có mặt.

Khoảng 21h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được 5 em đang ở phường Hà Nam 2 (tỉnh Ninh Bình). Các em sau đó được đưa về nhà an toàn.

Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo thời gian gần đây, tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số để dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ xâm hại sức khỏe, tinh thần và sự phát triển toàn diện của các em.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng khuyến cáo phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc sử dụng mạng xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng công an để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường.

Phụ huynh và học sinh cần nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, dụ dỗ qua mạng với những lời hứa “việc nhẹ lương cao”, “đi làm nhanh, không cần giấy tờ”, vốn là thủ đoạn thường được các đối tượng xấu sử dụng để lôi kéo trẻ vị thành niên với hậu quả khôn lường.