Tiến sĩ 'rải' 100 CV vẫn thất nghiệp

Dù nộp 100 đơn ứng tuyển trong vòng 5 tháng, tiến sĩ Tania Gautam mới nhận được 4 cuộc phỏng vấn và chưa có lời mời làm việc chính thức

Gautam đã nộp đơn xin việc cho 100 vị trí kể từ tháng 9/2025. Ảnh: Globe and Mail.

Tania Gautam, 33 tuổi, là cử nhân ngành Hóa học tại Đại học Alberta (Canada). Năm 2024, cũng tại trường này, cô tốt nghiệp tiến sĩ Hóa học môi trường.

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, Tania Gautam chuyển sang Mỹ làm việc một năm với vai trò nghiên cứu viên môi trường tại một phòng thí nghiệm quốc gia. Khi hợp đồng kết thúc vào tháng 8/2025, cô trở về Edmonton (Canada) và bắt đầu tìm việc từ đó đến nay.

Với nền tảng học thuật chuyên sâu, nữ tiến sĩ mong muốn làm việc tại các cơ quan chính quyền cấp tỉnh hoặc liên bang, nghiên cứu về ô nhiễm không khí nhằm cung cấp dữ liệu cho việc xây dựng chính sách và luật pháp.

Trước mắt, cô đang hướng tới các vị trí như chuyên viên tư vấn môi trường, điều phối viên môi trường hoặc điều phối viên phát triển bền vững - những công việc đòi hỏi khả năng kết nối và phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước.

Theo Globe and Mail, mỗi ngày, Tania Gautam dành 8-10 giờ để mở rộng quan hệ, tìm kiếm và ứng tuyển vào các vị trí tại Alberta, British Columbia và Saskatchewan. Từ tháng 9/2025 đến nay, cô đã nộp 100 hồ sơ, tích cực tìm kiếm trên LinkedIn và các trang tuyển dụng. Cô còn thiết lập email thông báo cho từng thành phố, từ khóa và cập nhật trang nghề nghiệp.

Tuy nhiên, 100 đơn ứng tuyển mới mang lại 4 cuộc phỏng vấn và chưa có lời mời làm việc chính thức. Trong đó, hai cuộc là sàng lọc qua điện thoại, một buổi phỏng vấn hội đồng (nhà tuyển dụng sau đó chọn ứng viên khác), và một buổi phỏng vấn trực tiếp cuối năm ngoái nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức.

Cô cũng chủ động kết nối qua LinkedIn, gửi email cho các nhà khoa học thuộc chính quyền Alberta, các công ty tư vấn môi trường và nhân sự tại những cơ quan như Environment and Climate Change Canada. Điều này mang lại khoảng 10 cuộc hẹn trao đổi, nhưng chưa có cơ hội cụ thể.

Nữ tiến sĩ nhìn nhận hồ sơ của mình “đáp ứng đủ mọi tiêu chí trên giấy tờ”, bao gồm kinh nghiệm thực tập, làm việc tại phòng thí nghiệm, công việc có trả lương và hoạt động tình nguyện. Dù vậy, cô lo ngại mình đang bị lép vế trước ứng viên nội bộ.

“Tôi thực sự cảm thấy như đang ném phi tiêu trong bóng tối", Tania Gautam nói. “Tôi không biết mình sai ở đâu".

Theo chuyên gia nghề nghiệp Devon Turcotte, vấn đề không nằm ở năng lực của Tania Gautam, mà ở cách thể hiện. Bà đánh giá CV của nữ tiến sĩ “thực sự rất tốt”, vì thể hiện rõ giá trị công việc, kỹ năng và kết quả đạt được.

Tuy nhiên, CV chưa truyền tải được đam mê của cô với lĩnh vực này. Bà gợi ý thêm một dòng trong phần tóm tắt nghề nghiệp. Gautam nên giải thích vì sao hóa học môi trường quan trọng với cô và vì sao cô dành nhiều năm theo đuổi nó.

Ngoài ra, một điều chỉnh khác là đưa mục học vấn xuống cuối CV và đặt kỹ năng lên trước. "Dù nền tảng học thuật ấn tượng, doanh nghiệp tư nhân và cơ quan chính phủ có thể quan tâm nhiều hơn đến năng lực phân tích và kỹ năng", chuyên gia nói.

Bên cạnh đó, thay vì chỉ đăng bài, Gautam nên chủ động tham gia thảo luận trên LinkedIn, chia sẻ góc nhìn chuyên môn vào các nội dung trong ngành.

Ví dụ, nếu một nhà khoa học môi trường chia sẻ nghiên cứu mới, Gautam có thể đưa ra góc nhìn, đặt câu hỏi hoặc liên hệ với nghiên cứu của mình. Cách tương tác này giúp tạo kết nối chất lượng và tăng khả năng được chú ý, hiệu quả hơn gửi tin nhắn làm quen, vì bình luận công khai có thể được nhiều người thấy.

“Hãy tìm xem những người cùng chuyên môn của bạn đang ở đâu và bắt đầu kết nối", Turcotte khuyên.

Ngoài ra, chuyên gia khuyên Gautam nên tận dụng các kết nối từ bạn bè, người thân, người quen, bởi cơ hội việc làm đôi khi đến từ những mối quan hệ tưởng như không liên quan.