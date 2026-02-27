Học gì để lương cao, ít thất nghiệp?

Tại Mỹ, loạt ngành học liên quan kỹ thuật có thể mang lại cơ hội việc làm ổn định, mức lương cao ngay trong giai đoạn đầu của sự nghiệp.

Phi hành gia Peggy Whitson từng đảm nhận các vị trí kỹ thuật tại NASA trước khi bay vào vũ trụ. Ảnh: NASA.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết Kỹ thuật hàng không vũ trụ là ngành học đang hot tại nước này vì mang lại mức thu nhập cao, ổn định và tỷ lệ thất nghiệp thấp.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể đạt mức thu nhập trung bình 125.000 USD ở giai đoạn giữa sự nghiệp, trong khi tỷ lệ thất nghiệp chỉ 1,4% - mức thấp nhất trong các nhóm ngành được được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khảo sát.

Ở giai đoạn khởi điểm, cử nhân ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ có thể nhận mức lương khoảng 76.000 USD , tương đương mức lương trung bình của toàn bộ lao động có bằng cử nhân năm 2023 tại Mỹ. Đây được xem là tấm bằng tiềm năng nhất giúp người học tiếp cận một công việc lương cao và ổn định.

Xếp ngay sau đó là Kỹ thuật máy tính và Kỹ thuật hóa học, hai ngành này đều có mức thu nhập trung bình vượt mức 120.000 USD ở giai đoạn giữa sự nghiệp.

Tuy nhiên, triển vọng trong khối STEM không hoàn toàn đồng đều. Dù đạt mức lương 122.000 USD , các kỹ sư máy tính lại đối mặt tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, ở mức 7,5%.

Khi học phí đại học tiếp tục leo thang, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị của tấm bằng cử nhân. Sau giai đoạn giảm nhẹ trong đại dịch, học phí đại học tại Mỹ tăng trở lại. Năm học 2025-2026, học phí và lệ phí trung bình tại các trường công lập hệ 4 năm đã tăng 2,9% so với năm trước.

Chi phí đào tạo gia tăng cùng với thực tế nhiều sinh viên mới tốt nghiệp gặp khó khi tìm việc đúng chuyên ngành khiến không ít học sinh trung học lựa chọn đi làm ngay hoặc theo học trường nghề thay vì theo đuổi chương trình đại học truyền thống bốn năm.

Dù vậy, thị trường lao động vẫn ghi nhận nhiều ngành học bậc cử nhân mang lại thu nhập vượt xa mức thu nhập hộ gia đình trung vị tại Mỹ.

Đáng chú ý, phần lớn lao động trong các lĩnh vực có thu nhập cao tiếp tục học lên cao học. Riêng với kỹ thuật hàng không vũ trụ, hơn một nửa số sinh viên tốt nghiệp sở hữu bằng sau đại học - yếu tố giúp họ mở rộng cơ hội thăng tiến hoặc chuyên sâu vào các lĩnh vực cụ thể.

Ngoài những ngành học nêu trên, nhiều ngành học khác cũng mang lại cơ hội việc làm với mức lương cao, trong khi tỷ lệ thất nghiệp lại khá thấp.

Ngành học Tỷ lệ thất nghiệp Mức lương giai đoạn đầu sự nghiệp Mức lương giai đoạn giữa sự nghiệp Kỹ thuật hàng không vũ trụ 1,4% 76.000 USD /năm 125.000 USD /năm Kỹ thuật máy tính 7,5% 80.000 USD /năm 122.000 USD /năm Kỹ thuật hóa học 2% 80.000 USD /năm 120.000 USD /năm Kỹ thuật điện 2,2% 78.000 USD /năm 120.000 USD /năm Kỹ thuật cơ khí 1,5% 75.000 USD /năm 115.000 USD /năm Khoa học máy tính 6,1% 80.000 USD /năm 115.000 USD /năm Tài chính 3,7% 70.000 USD /năm 110.000 USD /năm Kinh tế 4,9% 70.000 USD /năm 110.000 USD /năm Kỹ thuật tổng hợp 3,4% 70.000 USD /năm 108.000 USD /năm Kỹ thuật công nghiệp 4,6% 76.000 USD /năm 108.000 USD /năm