Tại sao du học sinh Việt Nam đông nhất Hàn Quốc?

Việt Nam vươn lên dẫn đầu về số du học sinh tại Hàn Quốc trong bối cảnh quốc gia này đẩy mạnh thu hút nhân lực quốc tế và mở rộng chính sách giáo dục.

Du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Năm 1957, dưới thời Tổng thống Rhee Syng-man, Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận sinh viên quốc tế theo diện trao đổi. Đáng chú ý, nhóm du học sinh đầu tiên chỉ gồm 5 thanh niên Việt Nam. Hơn 70 năm sau, “hạt giống” nhỏ bé ấy đã phát triển mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo giáo dục đại học tại xứ kim chi.

Việt Nam dẫn đầu về số lượng du học sinh

Theo Korea Herald, vào năm 2025, số lượng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đạt 75.144 người, chỉ đứng sau Trung Quốc với 76.541 người - quốc gia giữ vị trí số một suốt 25 năm.

Năm đó, với mức tăng gần 20.000 sinh viên chỉ trong một năm, Việt Nam được dự báo sẽ sớm vượt Trung Quốc để trở thành nguồn du học sinh lớn nhất tại Hàn Quốc.

Dự báo này đã thành sự thật. Theo thống kê từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc được Korea Times trích dẫn, tính đến ngày 31/1/2026, tổng số người sở hữu visa D-2 (hệ đào tạo chính quy) và D-4 (hệ học tiếng) tại Hàn Quốc đã đạt 305.807, tăng mạnh so với mức 260.989 của cùng kỳ năm trước. Nếu so với mốc 194.590 vào tháng 1/2023, con số này đã tăng hơn 50% chỉ sau 3 năm.

Trong tổng số đó, sinh viên Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất với 115.939 người, tương đương 37,9%. Trung Quốc đứng thứ hai với 25,2%. Các nhóm còn lại đến từ Uzbekistan, Mông Cổ, Nepal và Myanmar.

Đại diện Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sự gia tăng mạnh mẽ của sinh viên Việt Nam một phần đến từ nhu cầu học tiếng Hàn. Các chương trình đào tạo ngôn ngữ trở thành “cửa ngõ” phổ biến trước khi sinh viên chuyển tiếp lên bậc đại học hoặc sau đại học. Thậm chí, Việt Nam đã đưa tiếng Hàn trở thành môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, phục vụ cho việc xét tuyển đại học.

Đồng thời, sức hút của Hàn Quốc như một điểm đến giáo dục tại châu Á cũng ngày càng rõ nét, nhờ chất lượng đào tạo, chi phí hợp lý và cơ hội việc làm ổn định.

Theo khảo sát được Hàn Quốc công bố vào năm 2025, 34% sinh viên quốc tế lựa chọn Hàn Quốc vì chất lượng đào tạo, trong khi hơn 20% cho rằng ngành học tại đây phù hợp với định hướng cá nhân . Bên cạnh đó, bằng cấp Hàn Quốc được đánh giá có giá trị trong thị trường lao động khu vực, góp phần gia tăng sức hấp dẫn.

Theo phân tích của các chuyên gia giáo dục Hàn Quốc, sự gia tăng này còn phản ánh mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa hai quốc gia. Quan hệ kinh tế - thương mại phát triển mạnh khiến nhu cầu nguồn nhân lực am hiểu ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng lớn, từ đó thúc đẩy xu hướng du học.

Chiến lược dài hạn của Hàn Quốc

Đằng sau sự bùng nổ của du học sinh Việt Nam cũng là chiến lược dài hạn của Hàn Quốc trong việc quốc tế hóa giáo dục và bổ sung nguồn nhân lực trẻ. Trong bối cảnh dân số trong nước suy giảm nhanh, các trường đại học Hàn Quốc đối mặt với tình trạng thiếu hụt người học nghiêm trọng. Khi đó, vệc thu hút sinh viên quốc tế vì thế trở thành ưu tiên chiến lược.

Phó giáo sư Kim Gyu-chan tại Đại học Quốc gia Gangneung-Wonju nhận định trên chính phủ Hàn Quốc đang xem du học sinh như nguồn lao động tiềm năng để bù đắp thiếu hụt nhân lực trong dài hạn. Điều này lý giải vì sao các chính sách visa và việc làm cho sinh viên quốc tế liên tục được nới lỏng.

Cụ thể, Hàn Quốc đã mở rộng các chương trình visa, cho phép sinh viên làm thêm nhiều giờ hơn và tạo điều kiện chuyển đổi sang visa lao động sau tốt nghiệp. Đồng thời, chính phủ cũng thúc đẩy các chương trình giữ chân sinh viên quốc tế trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế .

Ở cấp địa phương, nhiều tỉnh ngoài thủ đô Seoul cũng tham gia “cuộc đua” thu hút du học sinh. Các chương trình visa linh hoạt, giảm yêu cầu tài chính và gắn đào tạo với ngành công nghiệp mũi nhọn (như bán dẫn, pin, công nghệ sinh học) đang được triển khai nhằm tăng sức cạnh tranh.

Tỉnh Chungcheongbuk-do là ví dụ điển hình. Số lượng sinh viên quốc tế tại đây đã tăng tới 92,1% chỉ trong một năm, đạt 10.537 người. Động lực chính đến từ sáng kiến “K-international student” - chương trình coi quốc tế hóa giáo dục là trụ cột phát triển khu vực.

Từ tháng 4/2025, chính quyền địa phương này đã thí điểm chương trình visa sinh viên theo hướng bản địa hóa, nới lỏng yêu cầu tài chính đối với du học sinh theo học các ngành gắn với công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, pin thứ cấp, công nghệ sinh học và mỹ phẩm. Đây đều là những lĩnh vực Hàn Quốc đang có lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

Đáng chú ý, sinh viên đạt năng lực tiếng Hàn, tối thiểu TOPIK cấp 3, được phép làm thêm tới 30 giờ mỗi tuần - cao hơn so với quy định thông thường. Chính sách này giúp sinh viên cải thiện tài chính trong quá trình học, đồng thời tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế.

Tác động kinh tế từ các chính sách này cũng rất rõ rệt. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chungbuk cho thấy việc thu hút 10.000 sinh viên quốc tế có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa khoảng 212,2 tỷ won (tương đương 145,75 triệu USD ) mỗi năm. Điều này cho thấy các địa phương Hàn Quốc ngày càng xem du học sinh không chỉ là người học, mà còn là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dù số lượng du học sinh, đặc biệt là du học sinh Việt Nam, tăng mạnh và mang lại nhiều giá trị trong những năm qua, các chuyên gia Hàn Quốc vẫn phải cảnh báo về những thách thức đi kèm.

Báo cáo trên Korea Times chỉ ra rằng cơ cấu ngành học của sinh viên quốc tế vẫn chưa cân đối, khi phần lớn tập trung vào khoa học xã hội và ngôn ngữ, trong khi các ngành STEM - lĩnh vực Hàn Quốc đang cần nhân lực - lại chưa thu hút đủ, chỉ chiếm khoảng 19%. Điều này đặt ra thách thức cho Hàn Quốc trong việc thu hút sinh viên quốc tế vào những lĩnh vực then chốt, phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.