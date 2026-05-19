Con số đau lòng tại Hàn Quốc

Cứ 8 học sinh tiểu học tại Hàn Quốc thì có một em từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Đáng lo hơn, hơn một nửa số học sinh chứng kiến sự việc đã chọn im lặng.

Nhiều học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường nhưng không được hỗ trợ. Ảnh: MK.

Mới đây, tổ chức phi lợi nhuận chuyên về bạo lực học đường Blue Tree Foundation công bố khảo sát về tình trạng bạo lực học đường tại Hàn Quốc. Kết quả khảo sát hiện làm dấy lên lo ngại về mức độ tổn thương của học sinh nhỏ tuổi ở quốc gia này.

Theo Korea Times, khảo sát được thực hiện với 8.476 học sinh tiểu học, THCS và THPT tại Hàn Quốc từ tháng 11 đến tháng 12/2025. Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh tiểu học từng trải qua bạo lực học đường đã tăng mạnh từ 4,9% ở năm 2023 lên 12,5% vào năm ngoái, tức tăng hơn gấp đôi chỉ sau hai năm. Trong khi đó, tỷ lệ này ở học sinh THCS và THPT lần lượt ở mức 3,4% và 1,6%.

Lạm dụng bằng lời nói là hình thức bạo lực phổ biến nhất, chiếm 23,8% số vụ việc. Tiếp theo là bạo lực thể chất với tỷ lệ 17,9% và bắt nạt trên không gian mạng với 14,5%.

Đáng chú ý, tỷ lệ bạo lực thể chất đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2019, cao hơn 7,3% so với năm 2023.

Theo Blue Tree Foundation, nguyên nhân một phần đến từ việc trẻ em ở độ tuổi tiểu học chưa thể phân biệt rõ giữa trò đùa và hành vi bạo lực. Nhiều em không nhận thức được ranh giới giữa việc đùa nghịch quá mức và hành động gây tổn thương thật sự.

Không chỉ số nạn nhân gia tăng, sự thờ ơ của những người chứng kiến cũng trở thành vấn đề đáng báo động. Khảo sát cho thấy có tới 54,6% học sinh cho biết các em từng chứng kiến bạo lực học đường nhưng không có bất kỳ hành động nào can thiệp. Con số này cao gấp đôi mức 21,5% của năm 2021.

Khảo sát cũng chỉ ra cảm giác bất lực của nhiều nạn nhân. Tỷ lệ học sinh cho biết đã báo cáo vụ việc nhưng không nhận được giải pháp phù hợp tăng từ 10,9% năm 2021 lên 33% vào năm 2025.

Khi được hỏi mong muốn lớn nhất sau các vụ việc, 70,8% học sinh trả lời rằng điều các em cần nhất là một lời xin lỗi từ người gây ra hành vi bạo lực.

Trước thực trạng trên, Blue Tree Foundation đã kêu gọi các ứng viên tham gia cuộc bầu cử địa phương ngày 3/6, trong đó có các ứng viên tranh cử vị trí giám đốc sở giáo dục, cam kết triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm ứng phó với bạo lực học đường.

Các đề xuất bao gồm mở rộng hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho nạn nhân và tăng cường chương trình giáo dục nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng trong cộng đồng.

Một số ứng viên đã nhanh chóng đưa ra cam kết cụ thể. Trong đó, ông Jung Keun-sik, ứng viên Giám đốc Sở Giáo dục Seoul, cho biết sẽ chuyển trọng tâm xử lý bạo lực học đường từ trừng phạt sang phục hồi thông qua giáo dục, ưu tiên hàn gắn các mối quan hệ giữa học sinh.

Trong khi đó, ông Kim Seok-joon, ứng viên Giám đốc Sở Giáo dục Busan, nhấn mạnh việc xây dựng các chính sách tập trung vào mối quan hệ và sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên.

“Bạo lực học đường không thể được giải quyết chỉ bằng trừng phạt”, ông Kim nói, đồng thời cam kết sẽ mở rộng chương trình giáo dục cảm xúc - xã hội để giúp học sinh cải thiện khả năng kiểm soát cảm xúc và xây dựng kỹ năng quan hệ.