Tin mới vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường

  Thứ tư, 20/5/2026 17:58 (GMT+7)
Liên quan thông tin phản ánh một nam sinh nghi bị bạo lực học đường, dẫn đến hành vi tự tử, Sở GD&ĐT Lâm Đồng đã thành lập đoàn xác minh.

Em Đ.M.H. được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 20/5, bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, đã ký ban hành quyết định thành lập Đoàn công tác xác minh vụ việc nghi do bạo lực học đường đối với nam sinh lớp 8 tại trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Đoàn xác minh do bà Nguyễn Thị Thu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng, làm trưởng đoàn. Hai thành viên còn lại là ông Phạm Đăng Lâm (Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên) và ông Trần Đức Hân (chuyên viên Phòng Chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên).

Đoàn công tác có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian từ ngày 20/5 đến ngày 21/5.

Trước đó, theo thông tin phản ánh của phụ huynh em Đ.M.H. (sinh năm 2012, học sinh lớp 8A3, trường THCS Nguyễn Du), em H. bị bạo lực học đường trong thời gian dài và phải cấp cứu sau khi treo cổ tự tử.

Gia đình cho biết trước khi xảy ra vụ việc, em H. có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi và nhiều lần phản ánh bị một nhóm học sinh cùng trường đe dọa, hành hung và cưỡng ép đưa tiền ngay trong khuôn viên trường học.

Sở GD&ĐT Lâm Đồng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương.

Ngay khi tiếp nhận phản ánh, sở đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp cùng nhà trường xác minh làm rõ nội dung, diễn biến vụ việc và các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định (nếu có).

Bên cạnh đó, sở cũng yêu cầu UBND xã Di Linh chỉ đạo trường THCS Nguyễn Du triển khai các biện pháp trấn an tâm lý học sinh toàn trường, ngăn chặn việc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với gia đình em Đ.M.H.

Ngọc Bích

