Vụ cô giáo nghi tác động đầu trẻ: 'Chỉ là cái áp tay lên má lắc nhẹ'

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại sự việc.
Liên quan đến clip cô giáo "tác động" vào đầu trẻ mầm non ở Hà Tĩnh lan truyền trên mạng xã hội, trưa 14/4, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Trần Thị Thủy Nga, Phó chủ tịch UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh), đã thông tin chính thức về sự việc.
Theo bà Nga, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/4, tại lớp 3 tuổi của trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Sáng 14/4, UBND phường cùng các ban, ngành liên quan đã làm việc trực tiếp với nhà trường và gia đình học sinh để xác minh, làm rõ sự việc.
Qua xác minh, bà Nga cho biết giáo viên trong sự việc là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Cô mới trải qua phẫu thuật nên sức khỏe còn yếu và hạn chế giao tiếp, không thể nói to.
"Trong giờ sinh hoạt chuyên môn, khi thấy học sinh chưa tập trung, cô giáo đã tiến lại gần, áp hai tay lên má và lắc nhẹ để nhắc nhở cháu chú ý, không có hành vi tác động khiến cháu đau", bà Nga thông tin.
Bà Nga cho biết thêm cháu bé không có biểu hiện đau đớn hay sợ hãi
Sau sự việc, UBND phường đã đề nghị nhà trường và giáo viên đã nghiêm túc rút kinh nghiệm
Về phía gia đình, ban đầu khi xem clip, phụ huynh có sự nóng ruột, nhưng sau khi làm việc trực tiếp với nhà trường và hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cô giáo, gia đình đã bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ
Trước đó, ngày 13/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video một giáo viên trường Mầm non Bắc Hà được cho là có hành vi tác động vào đầu bé trai. Thời điểm xảy ra sự việc, lớp học có 2 giáo viên trong lớp, nhiều trẻ nhỏ ngồi học theo nhóm.
Một giáo viên mặc áo đỏ từ bên ngoài đi vào, sau đó có hành động nghi là túm tóc và tác động vào vùng đầu của cháu bé, khiến bé phản xạ ôm đầu.
