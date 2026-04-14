Vụ cô giáo nghi tác động đầu trẻ: 'Chỉ là cái áp tay lên má lắc nhẹ'

UBND phường Thành Sen xác minh clip giáo viên “tác động” trẻ mầm non lan truyền trên mạng, khẳng định không có hành vi bạo lực, nhưng tác phong sư phạm chưa phù hợp, cần rút kinh nghiệm.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại sự việc.

Liên quan đến clip cô giáo "tác động" vào đầu trẻ mầm non ở Hà Tĩnh lan truyền trên mạng xã hội, trưa 14/4, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Trần Thị Thủy Nga, Phó chủ tịch UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh), đã thông tin chính thức về sự việc.

Theo bà Nga, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/4, tại lớp 3 tuổi của trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Sáng 14/4, UBND phường cùng các ban, ngành liên quan đã làm việc trực tiếp với nhà trường và gia đình học sinh để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua xác minh, bà Nga cho biết giáo viên trong sự việc là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Cô mới trải qua phẫu thuật nên sức khỏe còn yếu và hạn chế giao tiếp, không thể nói to.

"Trong giờ sinh hoạt chuyên môn, khi thấy học sinh chưa tập trung, cô giáo đã tiến lại gần, áp hai tay lên má và lắc nhẹ để nhắc nhở cháu chú ý, không có hành vi tác động khiến cháu đau", bà Nga thông tin.

Do không thể nói to, cô phải xuống tận nơi để ra hiệu trực tiếp cho trẻ, dẫn đến hành động bị cộng đồng mạng suy diễn là bạo hành.

Bà Nga cho biết thêm cháu bé không có biểu hiện đau đớn hay sợ hãi . Sau khi được nhắc nhở, cháu vẫn vui vẻ, tiếp tục cười đùa và tương tác bình thường với cô cũng như các bạn xung quanh.

"Cô giáo không có hành vi bạo lực, không có việc đánh đập gây tổn thương đến trẻ. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục và tác phong sư phạm của giáo viên trong tình huống này là chưa phù hợp, chưa đúng chuẩn mực", bà Nga nói.

Sau sự việc, UBND phường đã đề nghị nhà trường và giáo viên đã nghiêm túc rút kinh nghiệm . Mặc dù không có hành vi bạo lực hay đánh đập trẻ, song cô giáo cũng cần kiểm điểm về tác phong và phương pháp giáo dục của mình.

Về phía gia đình, ban đầu khi xem clip, phụ huynh có sự nóng ruột, nhưng sau khi làm việc trực tiếp với nhà trường và hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cô giáo, gia đình đã bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ . Phụ huynh đã chủ động gỡ bài viết trên mạng xã hội và đính chính lại thông tin để tránh sự việc bị đẩy đi quá xa.

Trước đó, ngày 13/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video một giáo viên trường Mầm non Bắc Hà được cho là có hành vi tác động vào đầu bé trai. Thời điểm xảy ra sự việc, lớp học có 2 giáo viên trong lớp, nhiều trẻ nhỏ ngồi học theo nhóm.

Một giáo viên mặc áo đỏ từ bên ngoài đi vào, sau đó có hành động nghi là túm tóc và tác động vào vùng đầu của cháu bé, khiến bé phản xạ ôm đầu.