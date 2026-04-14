Xác minh clip cô giáo ‘tác động’ vào đầu trẻ mầm non

UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang làm rõ clip lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh giáo viên được cho là có hành vi tác động đến một trẻ mầm non trong lớp học.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video một giáo viên trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) được cho là có hành vi tác động vào đầu bé trai.

Cụ thể, theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/4, tại một lớp học của nhà trường. Thời điểm này, trong lớp có 2 giáo viên đang đứng lớp, nhiều trẻ nhỏ ngồi học theo nhóm.

Một giáo viên mặc áo đỏ từ bên ngoài đi vào, sau đó có hành động được cho là túm tóc và tác động vào vùng đầu của cháu bé, khiến bé phản xạ ôm đầu.

Sau khi lan truyền, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bị cho là chưa phù hợp với môi trường giáo dục mầm non.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Thành Sen cho biết đơn vị đã tiếp nhận sự việc. Sáng 14/4, đại diện chính quyền địa phương, Công an phường đã làm việc cùng nhà trường và phụ huynh.

Tại buổi làm việc, nhà trường tiến hành trích xuất lại toàn bộ dữ liệu camera để xác định hành vi. Qua xác minh ban đầu, hành vi của cô giáo là "chưa chuẩn mực trong môi trường giáo dục, nhưng không có yếu tố bạo lực". UBND phường sẽ thông tin thêm khi có kết luận chính thức.