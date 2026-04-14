Xác minh clip cô giáo ‘tác động’ vào đầu trẻ mầm non

  • Thứ ba, 14/4/2026 11:04 (GMT+7)
UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang làm rõ clip lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh giáo viên được cho là có hành vi tác động đến một trẻ mầm non trong lớp học.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại sự việc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video một giáo viên trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) được cho là có hành vi tác động vào đầu bé trai.

Cụ thể, theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/4, tại một lớp học của nhà trường. Thời điểm này, trong lớp có 2 giáo viên đang đứng lớp, nhiều trẻ nhỏ ngồi học theo nhóm.

Một giáo viên mặc áo đỏ từ bên ngoài đi vào, sau đó có hành động được cho là túm tóc và tác động vào vùng đầu của cháu bé, khiến bé phản xạ ôm đầu.

Sau khi lan truyền, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bị cho là chưa phù hợp với môi trường giáo dục mầm non.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Thành Sen cho biết đơn vị đã tiếp nhận sự việc. Sáng 14/4, đại diện chính quyền địa phương, Công an phường đã làm việc cùng nhà trường và phụ huynh.

Tại buổi làm việc, nhà trường tiến hành trích xuất lại toàn bộ dữ liệu camera để xác định hành vi. Qua xác minh ban đầu, hành vi của cô giáo là "chưa chuẩn mực trong môi trường giáo dục, nhưng không có yếu tố bạo lực". UBND phường sẽ thông tin thêm khi có kết luận chính thức.

Cuốn sách Giải mã trẻ cá biệt - Hiểu, Hợp tác, Hành động của tiến sĩ Ross W. Greene mở ra một góc nhìn toàn diện và nhân văn hơn về những trẻ bị gắn mác "cá biệt". Thay vì trừng phạt, chúng ta có thể giúp các em rèn luyện những kỹ năng thiếu hụt để biến đổi hành vi.

Cuốn sách không chỉ mang đến những nghiên cứu khoa học tâm lý hành vi sâu sát, mà còn cung cấp phương pháp giáo dục thực tiễn, giúp phụ huynh và giáo viên áp dụng hiệu quả.

Ngọc Bích

